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▲子瑜回答粉絲的問題，上面有中華民國國旗符號，竟被中國人出征，她目前已刪除該則限動。（圖／IG@thinkaboutzu）

▲子瑜2016年曾因為揮舞台灣國旗、被黃安舉報台獨，登上國際版面。（圖／資料照）

▲▼中國網友現在震怒喊要瘋殺子瑜。（圖／微博）

▲子瑜16歲時曾揮舞國旗被JYP逼出來道歉。（圖／JYP@YouTube）

TWICE台灣籍成員子瑜今年出道10年，近日回台動作頻頻，昨天在IG回答粉絲問題，一位歌迷問：「我下次要去高雄，如果有推薦的美食，請告訴我🇹🇼✈️」被子瑜選中回覆：「早餐店：飯糰＋豆漿」讓不少人欣慰表示，子瑜10年後終於能選有中華民國國旗的問題回覆，沒想到今（23）日惹怒中國網友，洗版微博喊「零容忍」、「舉爆」、「封殺」，重新上演2016年逼迫道歉事件，目前她已把該則限時動態刪掉。子瑜發起IG問答「也多來好奇我一下吧！！」更選了一則有台灣國旗題目「我下次要去高雄，如果有推薦的美食，請告訴我🇹🇼✈️」回覆，因為該發問有國旗，卻沒想到能出現在她的版上，讓許多台灣粉絲表示：「黃安一路難走。」結果該則限時動態燒到中國，許多網友怒喊「支持封殺」、「這種藝人一次次犯一樣的錯誤」、「怎能容忍這種藝人？」、「真不長記性」，還特別標記央視一定要封殺，目前子瑜已把該則IG刪除，台灣粉絲則覺得「不稀罕封殺」，其他人表示：「刪掉了，這就是政治」、「所以說，政治歸政治音樂歸音樂的真的是很天真」。但也有許多理性的中國人，表示該國旗也不是子瑜本人打的，而且也已刪掉，要大家不要無限上綱。2015年，子瑜以TWICE成員身分正式出道，隔年卻因為在韓國綜藝節目揮舞中華民國國旗，遭黃安指控是「台獨」，事件迅速延燒至中國，引爆中國大規模抵制。為了平息風波，2016年1月15日，JYP要求當時只有16歲的子瑜錄道歉影片，她在鏡頭前低頭表示：「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲。」影片曝光後，不僅震驚台灣社會，也讓許多國民十分心疼。