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批4年來發展停滯 童子瑋：基隆交通網絡建設攸關10萬通勤族

提交通5大改革 童子瑋：率先加開客運班次

基隆市長參選人童子瑋日前提出增加客運班次等通勤改善政見，宣布2088C路線將增開班次。童子瑋表示，基隆過去4年建設停滯、錯失整合交通系統的關鍵時機，導致逾10萬名通勤族持續面臨客運滿載、國道壅塞等困境。他提出增設始發區間車、尖峰支援、改善交流道、拓寬平面路廊及爭取國道高架化等五項改革，盼逐步解決基隆人的通勤痛苦。童子瑋21日召開記者會表示，他參選基隆市長以來，一直提出「生活市長」的理念，基隆每天有超過10萬名市民往返基隆與雙北，有人天還沒亮就出門排隊，卻遇到客運滿載、過站不停；也有人下班後塞在國道上，看著回家的時間一分一秒過去。他說，對通勤族而言，穩定的客運與順暢的國道，是工作與家庭的基本條件；對住在山坡、巷弄裡的長輩而言，公共運輸更是維持生活的重要依靠。童子瑋表示，基隆未來的產業發展，也與捷運、國道及完整交通路網密切相關，關鍵就在市府有沒有把它列為最優先事項。他提到，基隆四年前正經歷港區開放、城市空間重新整合與重大建設推進的關鍵時刻，也是重新整理交通系統的重要時間點，但4年來發展停滯、看不見建設，基隆已經錯過太多時間。童子瑋表示，因此他正式提出始發區間車、尖峰支援專案、交流道改善、平面路廊拓寬及爭取國道高架化等5項改革，從眼前可以改善的客運班次，到中長期的國道路網，一步一步解決基隆人的通勤痛苦。接下來，他也會整合相關政見，向市民完整說明基隆交通改善計畫。童子瑋指出，交通建設確實需要中央地方合作，許多重大建設的決定權與預算在中央，但最了解基隆需求的仍然是地方政府。地方的責任，就是把問題研究清楚、把路網規劃完整、把計畫送到中央、把經費爭取回來，並加速推進地方應配合的程序。童子瑋強調，市長的時間與市府資源有限，這4年來，謝國樑市長究竟是優先處理10萬通勤族每天面對的痛苦，還是忙著實現市長自己的夢想，市民都看得很清楚。他說，要當「生活市長」，就是要把市民每天最真實的問題放在最前面，讓大家上得了車、上路不塞車，也讓地方政府更勤勞、更主動、更負責。童子瑋最後表示，只要基隆把需求說清楚、把方案準備好，中央一定會聽見基隆的聲音。改善交通，就是改善基隆人的生活，這份「生活市長顧交通」的責任，他會扛起來，讓每一位出門工作的人都能準時抵達，也讓每一位辛苦一天的人，都能早一點回家，一起讓基隆變得更好。