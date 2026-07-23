飛機降落或進行滑行時，乘客按規定必須全程繫好安全帶，但21日中華航空CI934航班降落前遇上小狀況，機上有一名小孩尚未就座，當下機師立即向塔台申請暫緩降落，並在空中盤旋一圈後才成功落地。機師與塔台的對話在網路上引發討論，讓眾多台灣人稱讚「這位機師很有經驗！」
小孩沒坐好！機師取消降落、空中盤旋一圈
中華航空CI934航班於21日從香港飛到高雄，但根據YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」公開的塔台通話，該班機機師在當天上午11點33分向塔台表示，空服員回報機上還有一名小朋友沒坐好，並強調「沒有坐好，我們就不能落地」，想申請進行一次空中盤旋。
塔台了解狀況後，立即取消進場程序，並指示班機右轉進行盤旋。根據航班資料顯示，CI934航班在21日上午10時25分自香港起飛，完成盤旋程序後，最終在上午11時52分，順利降落在高雄國際機場。
機師與塔台的對話也被轉發至Threads上，引發眾多網友稱讚機師處變不驚，嚴格落實飛安程序，「盤旋一圈留下紀錄，也向航管說明狀況，這位機師很有經驗」、「職業素養真的很好」、「機師聽起來是個溫柔的人，謝謝你們及空服員的專業及堅持」。
乘客沒坐好取消降落「同行認證正確」！違規最重可罰5萬
留言中還有一名民航機師留言，認證作法完全正確，解釋在無法確保乘客安全下，向近場台申請取消進場許可，等待所有乘客安全就座之後再行進場，並提到一般航管對話主要官方語言是英文，但是在必要時可使用本國語言輔助。
事實上，在飛機準備降落前，乘客必須全程繫好安全帶，倘若不聽勸者，根據中華民國《民用航空法》第119-2條規定，旅客於航空器上「不遵守機長為維護航空器上秩序及安全之指示」，航空警察局可對其處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華航空CI934航班於21日從香港飛到高雄，但根據YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」公開的塔台通話，該班機機師在當天上午11點33分向塔台表示，空服員回報機上還有一名小朋友沒坐好，並強調「沒有坐好，我們就不能落地」，想申請進行一次空中盤旋。
機師與塔台的對話也被轉發至Threads上，引發眾多網友稱讚機師處變不驚，嚴格落實飛安程序，「盤旋一圈留下紀錄，也向航管說明狀況，這位機師很有經驗」、「職業素養真的很好」、「機師聽起來是個溫柔的人，謝謝你們及空服員的專業及堅持」。
乘客沒坐好取消降落「同行認證正確」！違規最重可罰5萬
留言中還有一名民航機師留言，認證作法完全正確，解釋在無法確保乘客安全下，向近場台申請取消進場許可，等待所有乘客安全就座之後再行進場，並提到一般航管對話主要官方語言是英文，但是在必要時可使用本國語言輔助。
事實上，在飛機準備降落前，乘客必須全程繫好安全帶，倘若不聽勸者，根據中華民國《民用航空法》第119-2條規定，旅客於航空器上「不遵守機長為維護航空器上秩序及安全之指示」，航空警察局可對其處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。