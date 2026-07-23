飛機降落或進行滑行時，乘客按規定必須全程繫好安全帶，但21日中華航空CI934航班降落前遇上小狀況，機上有一名小孩尚未就座，當下機師立即向塔台申請暫緩降落，並在空中盤旋一圈後才成功落地。機師與塔台的對話在網路上引發討論，讓眾多台灣人稱讚「這位機師很有經驗！」

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小孩沒坐好！機師取消降落、空中盤旋一圈

中華航空CI934航班於21日從香港飛到高雄，但根據YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」公開的塔台通話，該班機機師在當天上午11點33分向塔台表示，空服員回報機上還有一名小朋友沒坐好，並強調「沒有坐好，我們就不能落地」，想申請進行一次空中盤旋。

▲機師向塔台表示，機上還有一名小朋友沒坐好，並強調「沒有坐好，我們就不能落地」，想申請進行一次空中盤旋。（圖／美聯社／達志影像）
▲機師向塔台表示，機上還有一名小朋友沒坐好，並強調「沒有坐好，我們就不能落地」，想申請進行一次空中盤旋。（圖／美聯社／達志影像）
塔台了解狀況後，立即取消進場程序，並指示班機右轉進行盤旋。根據航班資料顯示，CI934航班在21日上午10時25分自香港起飛，完成盤旋程序後，最終在上午11時52分，順利降落在高雄國際機場。

機師與塔台的對話也被轉發至Threads上，引發眾多網友稱讚機師處變不驚，嚴格落實飛安程序，「盤旋一圈留下紀錄，也向航管說明狀況，這位機師很有經驗」、「職業素養真的很好」、「機師聽起來是個溫柔的人，謝謝你們及空服員的專業及堅持」。

乘客沒坐好取消降落「同行認證正確」！違規最重可罰5萬

留言中還有一名民航機師留言，認證作法完全正確，解釋在無法確保乘客安全下，向近場台申請取消進場許可，等待所有乘客安全就座之後再行進場，並提到一般航管對話主要官方語言是英文，但是在必要時可使用本國語言輔助。

事實上，在飛機準備降落前，乘客必須全程繫好安全帶，倘若不聽勸者，根據中華民國《民用航空法》第119-2條規定，旅客於航空器上「不遵守機長為維護航空器上秩序及安全之指示」，航空警察局可對其處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

▲根據中華民國《民用航空法》第119-2條規定，旅客於航空器上「不遵守機長為維護航空器上秩序及安全之指示」，航空警察局可對其處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。（示意圖／取自pixabay）
▲根據中華民國《民用航空法》第119-2條規定，旅客於航空器上「不遵守機長為維護航空器上秩序及安全之指示」，航空警察局可對其處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。（示意圖／取自pixabay）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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