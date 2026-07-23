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外資連四買 韓股重返7000點

Alphabet上調資本支出 AI需求前景再獲提振

中東局勢仍添變數 油價與利率成市場隱憂

在人工智慧（AI）與半導體族群持續獲買盤追捧下，亞洲股市23日早盤普遍走揚，日本、韓國股市同步上漲。其中，日經225指數盤中大漲逾800點，逼近6萬7000點整數關卡；韓國KOSPI指數則重新站上7000點，外資連續第四個交易日大舉買超，市場持續看好AI投資熱潮將帶動半導體需求。綜合日媒及韓媒報導，東京股市23日開盤後延續半導體股漲勢，日經225指數一度上漲超過800點，攀升至6萬6900點以上，呈現強勁反彈走勢。截至台北時間上午9點29分，日經225指數報66805.93點，漲690點或1.04%。雖然美股22日三大指數收黑，但費城半導體指數（SOX）仍逆勢上漲0.44%，加上超微（AMD）宣布將為AI新創Anthropic提供AI伺服器，帶動超微、輝達（NVIDIA）等AI概念股走強，也激勵亞洲半導體股同步上揚。市場人士指出，在海外短線資金持續買進股指期貨帶動下，日本股市漲幅持續擴大，AI及半導體權值股依舊是推升日經指數的主要動能。韓國股市同樣表現強勢。KOSPI指數開高走高，盤中上漲逾3%，重新站上7000點關卡，收復前一天尾盤失守的重要心理關卡。截至台北時間上午9點30分，KOSPI指數報7033.68點，漲235.98點或3.47%。從資金面來看，截至早盤，外資大舉買超約4.07兆韓元，已連續第四個交易日站在買方；相較之下，散戶及本土法人則同步賣超。權值股方面，三星電子（Samsung Electronics）上漲逾4%，SK海力士（SK hynix）勁揚逾5%，持有兩家公司股份的SK Square，以及三星生命、三星物產等相關個股也同步走高。此外，三星電機、現代汽車（Hyundai Motor）、LG新能源（LG Energy Solution）等大型權值股也普遍上漲，帶動整體盤勢續強。市場分析認為，本波科技股買盤主要受到Google母公司Alphabet最新財報與資本支出（CAPEX）展望激勵。Alphabet財務長阿什肯納齊（Anat Ashkenazi）在法說會表示，2026財年的資本支出預估將由原先1800億至1900億美元，上調至1950億至2050億美元，主因是為了滿足持續成長的AI需求，且2027年資本支出仍將進一步擴大。消息公布後，市場對全球大型雲端服務商是否縮減AI投資的疑慮有所降溫，也帶動美國盤後美光（Micron）等半導體股續強，進一步支撐亞洲科技股表現。不過，市場仍面臨地緣政治風險帶來的不確定性。繼荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）局勢緊張後，紅海海域近日也傳出油輪遭攻擊，使國際油價持續走高。紐約西德州中級原油（WTI）期貨價格重新站上每桶80美元後段，也帶動全球債券殖利率上升，為股市增添壓力。市場分析指出，儘管Alphabet上調資本支出有助於穩定AI需求預期，但油價、利率攀升及中東情勢仍可能加劇市場波動，投資人短期內仍須留意相關風險是否影響科技股後續漲勢。