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今（23）日底特律老虎客場挑戰芝加哥小熊，其中效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇擔任先發第8棒、鎮守二壘，面對小熊先發投手瑞（Colin Rea）時展現驚人長打火力，4局上轟出本季第5發全壘打，不僅幫助球隊取得領先，也成功追平由張育成創下台灣野手在大聯盟連續7場安打的紀錄。比賽2局上，李灝宇迎來首打席，面對瑞的投球與對方纏鬥至滿球數後，擊出二壘方向彈跳球，遭到小熊守備處理，無緣延續安打紀錄。不過李灝宇沒有受到影響，4局上第二次站上打擊區，展現強悍攻擊能力。當時老虎攻占一、二壘，李灝宇鎖定瑞幾乎投進紅中的速球，將球轟向中外野方向，形成一發飛行距離389英尺（約118公尺）的3分砲。一棒送回隊友格林（Riley Greene）與托克森（Spencer Torkelson）在內的跑者，幫助老虎將比數拉開至4：1領先。棒子一擊到球，李灝宇就知道球留不住了，隨即踏出超帥的確信步。在老虎以及大聯盟官方Threads發布影片後，許多台灣球迷在留言區直呼：「確信步太帥」、「終於熟練全壘打跑壘的速度了」、「留友看灝宇三分砲」這一棒不僅展現了「怪力男」的重砲威名，更寫下台灣棒球史上的新里程碑。李灝宇正式追平張育成在2021賽季所締造的「連續7場比賽敲安」紀錄，並列大聯盟台灣野手最長連續安打紀錄保持人。