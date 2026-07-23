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肯德基買一送一！三層咔啦雞腿堡、勁脆波浪薯7/28開吃

漢堡買一送一！

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▲大暑肯德基預告「勁脆波浪薯」新品將上市。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

三層咔啦雞腿堡回歸！勁脆波浪薯7/28開賣

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▲動畫迷注意！《一拳超人》降臨繼光香香雞。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）

繼光香香雞：《一拳超人》今開賣！磁鐵盲包、馬克杯周邊商品一覽

▲「一拳超人X繼光香香雞」角色磁鐵。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）

▲「一拳超人X繼光香香雞」造型馬克杯與杯墊。（圖／繼光香香雞jgssg.com.tw）

暑假爽吃最新速食優惠！肯德基表示，漢堡買一送一、蛋撻買6送6倒數爽吃，最新宣布三層「霸霸霸咔啦雞腿堡」回歸、再推出花生熔岩口味，搭配勁脆波浪薯7月28日開吃。繼光香香雞則表示，聯名《一拳超人》周邊商品今開賣，本文整理角色磁鐵盲包、角色杯墊、造型馬克杯及絨毛地毯一次看。肯德基超值優惠，倒數吃到7月27日：◾️（原價376元）◾️（原價588元）◾️（原價497元，7月21日至7月27日）◾️（原價497元，7月14日至7月20日，是拉差數量有限送完為止）肯德基表示，三層「霸霸霸咔啦雞腿堡」要回歸了，豪邁三片肯德基咔啦雞腿排滿足肉肉控，再新推濃郁花生熔岩風味的「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」，搭配期間限定新品「勁脆波浪薯」，7月28日至8月10日限時開吃：◾️「霸霸霸咔啦雞腿堡」單點149元。◾️「霸霸霸咔啦雞腿堡＋勁脆波浪薯＋小可樂」特價188元（原價241元）。◾️「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」單點159元。◾️「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡＋勁脆波浪薯＋小可樂」特價198元（原價251元）。◾️「勁脆波浪薯」單點59元。日本超人氣動畫《一拳超人》改編自漫畫家ONE原作、由村田雄介重製，2015年第一季上映、2019年播放第二季，去年10月初迎來第三季，以英雄「埼玉」一拳定勝負的關鍵場面，點燃粉絲滿腔熱血。繼光香香雞攜手推出「一拳超人X繼光香香雞」跨界聯名，搭配埼玉X惡狼、戰慄的龍卷X地獄的吹雪兩款雙面設計包裝，今7月23日開賣：◾️「香香炸雞L＋原味樂薯＋聯名包裝（2款隨機）＋角色磁鐵盲包」235元。◾️單包59元；共有「8款基本款＋2款隱藏版」10款隨機提供；一次拿下「全款」699元限量100組，繼光香香雞全台門市7月23日下午5點準時開賣。◾️單個99元（2款任選）◾️單個299元◾️只抽不賣！於門市購買「一拳超人X繼光香香雞」聯名套餐，加價10元參加「繼光爽抽抽」，每間門市各有100名獎項，有機會抽中獨家限量「聯名絨毛地毯」2名、香香炸雞XL免費兌換3名、整單5折等獎項（使用期限9月1日至10月4日，數量有限贈完為止；桃機二航管制區內不適用）。