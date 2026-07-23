暑假爽吃最新速食優惠！肯德基表示，漢堡買一送一、蛋撻買6送6倒數爽吃，最新宣布三層「霸霸霸咔啦雞腿堡」回歸、再推出花生熔岩口味，搭配勁脆波浪薯7月28日開吃。繼光香香雞則表示，聯名《一拳超人》周邊商品今開賣，本文整理角色磁鐵盲包、角色杯墊、造型馬克杯及絨毛地毯一次看。
肯德基買一送一！三層咔啦雞腿堡、勁脆波浪薯7/28開吃
肯德基超值優惠，倒數吃到7月27日：
◾️漢堡買一送一！優惠碼50542「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡＋小百事可樂」買一套送一套，特價188元（原價376元）
◾️蛋撻買6送6！優惠碼50541「6入原味蛋撻禮盒」買一盒送一盒，特價294元（原價588元）
◾️優惠碼50483「咔啦脆雞x 7」特價299元（原價497元，7月21日至7月27日）
◾️優惠碼50540「咔啦脆雞 x 7＋是拉差甜辣沾醬」特價299元（原價497元，7月14日至7月20日，是拉差數量有限送完為止）
三層咔啦雞腿堡回歸！勁脆波浪薯7/28開賣
肯德基表示，三層「霸霸霸咔啦雞腿堡」要回歸了，豪邁三片肯德基咔啦雞腿排滿足肉肉控，再新推濃郁花生熔岩風味的「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」，搭配期間限定新品「勁脆波浪薯」，7月28日至8月10日限時開吃：
◾️「霸霸霸咔啦雞腿堡」單點149元。
◾️78折！「霸霸霸咔啦雞腿堡＋勁脆波浪薯＋小可樂」特價188元（原價241元）。
◾️「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」單點159元。
◾️79折！「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡＋勁脆波浪薯＋小可樂」特價198元（原價251元）。
◾️「勁脆波浪薯」單點59元。
繼光香香雞：《一拳超人》今開賣！磁鐵盲包、馬克杯周邊商品一覽
日本超人氣動畫《一拳超人》改編自漫畫家ONE原作、由村田雄介重製，2015年第一季上映、2019年播放第二季，去年10月初迎來第三季，以英雄「埼玉」一拳定勝負的關鍵場面，點燃粉絲滿腔熱血。
繼光香香雞攜手推出「一拳超人X繼光香香雞」跨界聯名，搭配埼玉X惡狼、戰慄的龍卷X地獄的吹雪兩款雙面設計包裝，今7月23日開賣：
◾️聯名套餐「香香炸雞L＋原味樂薯＋聯名包裝（2款隨機）＋角色磁鐵盲包」235元。
◾️「角色磁鐵盲包」單包59元；共有「8款基本款＋2款隱藏版」10款隨機提供；一次拿下「全款」699元限量100組，繼光香香雞全台門市7月23日下午5點準時開賣。
◾️「角色杯墊」單個99元（2款任選）
◾️「造型馬克杯」單個299元
◾️「絨毛地毯」只抽不賣！
於門市購買「一拳超人X繼光香香雞」聯名套餐，加價10元參加「繼光爽抽抽」，每間門市各有100名獎項，有機會抽中獨家限量「聯名絨毛地毯」2名、香香炸雞XL免費兌換3名、整單5折等獎項（使用期限9月1日至10月4日，數量有限贈完為止；桃機二航管制區內不適用）。
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肯德基超值優惠，倒數吃到7月27日：
◾️漢堡買一送一！優惠碼50542「大阪燒雙蝦咔啦海陸堡＋小百事可樂」買一套送一套，特價188元（原價376元）
◾️蛋撻買6送6！優惠碼50541「6入原味蛋撻禮盒」買一盒送一盒，特價294元（原價588元）
◾️優惠碼50483「咔啦脆雞x 7」特價299元（原價497元，7月21日至7月27日）
◾️優惠碼50540「咔啦脆雞 x 7＋是拉差甜辣沾醬」特價299元（原價497元，7月14日至7月20日，是拉差數量有限送完為止）
肯德基表示，三層「霸霸霸咔啦雞腿堡」要回歸了，豪邁三片肯德基咔啦雞腿排滿足肉肉控，再新推濃郁花生熔岩風味的「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」，搭配期間限定新品「勁脆波浪薯」，7月28日至8月10日限時開吃：
◾️「霸霸霸咔啦雞腿堡」單點149元。
◾️78折！「霸霸霸咔啦雞腿堡＋勁脆波浪薯＋小可樂」特價188元（原價241元）。
◾️「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡」單點159元。
◾️79折！「霸霸霸花生熔岩咔啦雞腿堡＋勁脆波浪薯＋小可樂」特價198元（原價251元）。
◾️「勁脆波浪薯」單點59元。
日本超人氣動畫《一拳超人》改編自漫畫家ONE原作、由村田雄介重製，2015年第一季上映、2019年播放第二季，去年10月初迎來第三季，以英雄「埼玉」一拳定勝負的關鍵場面，點燃粉絲滿腔熱血。
◾️聯名套餐「香香炸雞L＋原味樂薯＋聯名包裝（2款隨機）＋角色磁鐵盲包」235元。
◾️「角色磁鐵盲包」單包59元；共有「8款基本款＋2款隱藏版」10款隨機提供；一次拿下「全款」699元限量100組，繼光香香雞全台門市7月23日下午5點準時開賣。
◾️「角色杯墊」單個99元（2款任選）
◾️「造型馬克杯」單個299元
◾️「絨毛地毯」只抽不賣！
於門市購買「一拳超人X繼光香香雞」聯名套餐，加價10元參加「繼光爽抽抽」，每間門市各有100名獎項，有機會抽中獨家限量「聯名絨毛地毯」2名、香香炸雞XL免費兌換3名、整單5折等獎項（使用期限9月1日至10月4日，數量有限贈完為止；桃機二航管制區內不適用）。