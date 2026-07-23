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效力於底特律老虎的台灣好手李灝宇今（23）日在對戰芝加哥小熊的比賽中，李灝宇於4局上轟出一發中外野3分全壘打，這也是他本季的第5發全壘打，幫助球隊取得4：1的領先優勢。李灝宇在這一次打擊中先取得3壞球，但他並未選擇等待，而是積極揮棒，直接將球扛了出去。因此有球迷調侃：「準備下去小聯盟磨練吧！」本場比賽李灝宇展現了極佳的選球與攻擊信心。他在2局上的第1打席先是纏鬥了6球，最終擊出二壘滾地球出局。然而到了4局上的第2打席，面對投手連續投出3顆壞球（91.3MPH伸卡球、85.5MPH滑球、93.6MPH四縫線速球），在沒有好球絕對落後的「3壞球」球數下，李灝宇選擇不等待，直接鎖定第4顆92.6MPH的四縫線速球果斷出棒。這強力的一擊數據相當驚人，擊球初速高達105.9英里，飛行距離389FT，擊球仰角34度，揮棒速度77.6MPH，預期打擊率xBA 0.770。李灝宇在3壞球時大膽揮棒並成功開轟的表現，不僅展現了教練團給予的「開綠燈」信任，也讓國外網友與球迷在社群平台上陷入瘋狂，「教練團終於開綠燈」、「現在覺得李灝宇Hao-Yu怎麼樣啊！」、「連三壞球也不等，繼續在大聯盟磨練吧！」、「砰！！！轟出去啦！」