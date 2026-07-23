正值暑假期間，台北遠東香格里拉飯店表示，飯店內的人氣Buffet「遠東Cafe自助餐廳」此時祭出超殺優惠，活動自即日起至8月27日，週一至週四午餐及晚餐時段，4位成人同行，即享1人免費（免費者需收原餐價的一成服務費），牛排、蝦蟹、生魚片、握壽司、印度美食通通都可吃到飽，最高可現省1780元。
台北遠東香格里拉飯店的Buffet「遠東Cafe自助餐廳」祭出超殺優惠，活動至8月27日，週一至週四午餐及晚餐時段，4位成人同行，即享1人免費（免費者需收原餐價的一成服務費）。餐檯上的現切爐烤牛排，或是海鮮吧堆疊如山的鮮甜螃蟹與現切生魚片，還有現炒的經典寰宇料理，包含印度美食等，以及手作甜點與頂級冰淇淋，通通都無限量供應。
遠東Cafe自助餐廳餐價平日午餐每人1680元+10%、平日晚餐1780元+10%，等於是最高可以現賺1780元。若以4人同行消費午餐，平均下來每人只要1428元，就能享有星級飯店的Buffet。
優惠剩最後一天 身分證對中任一字「4人同行1人免費」
馬辣餐飲集團也宣布，慶祝今年世界盃足球賽冠軍由西班牙奪得，旗下10大品牌同步推出「與王者同行」優惠，今（3）日為最後一天，姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加，即可享4人同行1人免費，或免費送野生大龍蝦、和牛盛合等好禮。
🟡馬辣集團對身分證優惠一覽：
活動日期：
即日起至7月23日
優惠資格：
姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加。
優惠內容：
📍馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一、夯下去、狗一下-忠孝店：
凡4位成人同行用餐，其中至少1人對中名字/同音，即享「1人免餐費」之優惠（10%清潔費另計）。
📍 火鍋單點／套餐品牌（肉之間、椒朋友）：
2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費送價值1580元的「野生大龍蝦（價值1580元）」一隻。
📍燒肉單點／套餐品牌（燒肉Cha Cha）：
2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送價值890元的「夢幻三大和牛盛合（價值890元）」一份。
📍日料單點／套餐品牌（狗一下居酒食堂全門市）：
2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送精緻澎湃的「鮭魚毛毛蟲壽司（價值380元）」一份。
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馬辣餐飲集團也宣布，慶祝今年世界盃足球賽冠軍由西班牙奪得，旗下10大品牌同步推出「與王者同行」優惠，今（3）日為最後一天，姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加，即可享4人同行1人免費，或免費送野生大龍蝦、和牛盛合等好禮。
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活動日期：
即日起至7月23日
優惠資格：
姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加。
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凡4位成人同行用餐，其中至少1人對中名字/同音，即享「1人免餐費」之優惠（10%清潔費另計）。
📍 火鍋單點／套餐品牌（肉之間、椒朋友）：
2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費送價值1580元的「野生大龍蝦（價值1580元）」一隻。
📍燒肉單點／套餐品牌（燒肉Cha Cha）：
2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送價值890元的「夢幻三大和牛盛合（價值890元）」一份。
📍日料單點／套餐品牌（狗一下居酒食堂全門市）：
2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送精緻澎湃的「鮭魚毛毛蟲壽司（價值380元）」一份。