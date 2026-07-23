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▲「遠東Cafe自助餐廳」每週一至週四午餐及晚餐時段，推出4位成人同行即享1人免費。（圖／台北遠東香格里拉臉書）

優惠剩最後一天 身分證對中任一字「4人同行1人免費」

▲馬辣集團火鍋與燒肉吃到飽品牌推出新活動，身分證對中三字，4人同行1人免費。（圖／馬辣集團提供）

▲到馬辣集團旗下肉之間、椒朋友用餐，有機會獲野生大龍蝦。（圖／馬辣集團提供）

正值暑假期間，台北遠東香格里拉飯店表示，飯店內的人氣Buffet「遠東Cafe自助餐廳」此時祭出超殺優惠，活動自即日起至8月27日，週一至週四午餐及晚餐時段，4位成人同行，即享1人免費（免費者需收原餐價的一成服務費），牛排、蝦蟹、生魚片、握壽司、印度美食通通都可吃到飽，最高可現省1780元。台北遠東香格里拉飯店的Buffet「遠東Cafe自助餐廳」祭出超殺優惠，活動至8月27日，週一至週四午餐及晚餐時段，4位成人同行，即享1人免費（免費者需收原餐價的一成服務費）。餐檯上的現切爐烤牛排，或是海鮮吧堆疊如山的鮮甜螃蟹與現切生魚片，還有現炒的經典寰宇料理，包含印度美食等，以及手作甜點與頂級冰淇淋，通通都無限量供應。。若以4人同行消費午餐，平均下來每人只要1428元，就能享有星級飯店的Buffet。馬辣餐飲集團也宣布，慶祝今年世界盃足球賽冠軍由西班牙奪得，旗下10大品牌同步推出「與王者同行」優惠，今（3）日為最後一天，姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加，即可享4人同行1人免費，或免費送野生大龍蝦、和牛盛合等好禮。即日起至7月23日姓名中任一字與「西、班、牙」同音即可參加。凡4位成人同行用餐，其中至少1人對中名字/同音，即享「1人免餐費」之優惠（10%清潔費另計）。2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費送價值1580元的「野生大龍蝦（價值1580元）」一隻。2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送價值890元的「夢幻三大和牛盛合（價值890元）」一份。2成人以上同行符合滿額消費，每桌免費贈送精緻澎湃的「鮭魚毛毛蟲壽司（價值380元）」一份。