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▲李詠嫻（左）日前也分享跟Makayla（右）一起拍攝的影片。（圖／李詠嫻 Jackie Lee臉書）

明星夫妻檔艾力克斯、李詠嫻育有1子1女，大兒子Ryder目前在美國就讀密西根大學（The University of Michigan），日前返台過20歲生日。艾力克斯昨（22）日就在臉書分享父子慶生的合照，感嘆時光飛逝，也勉勵兒子勇往直前、全力追夢。而Ryder的正面照曝光後，也讓粉絲大讚真的長大了，俊俏外型更不輸韓國男團。艾力克斯昨日發文祝Ryder生日快樂，笑說：「20歲怎麼這麼快就到了？」接著還分享父子在餐廳的合照。只見Ryder坐在蛋糕前，身穿白色POLO衫，笑容靦腆。艾力克斯則站在他身後，摟著兒子的肩膀，笑得非常燦爛，父子倆的帥臉簡直是如出一轍。許多粉絲看到照片後，都紛紛留言誇讚Ryder：「小帥哥長大了，生日快樂」、「遺傳爸爸媽媽的好基因，真的有帥」、「跟爸爸一樣帥，一家人都很優秀」、「感覺眉眼像詠嫻、鼻口像艾力克斯」、「基因真的太優良了，Ryder帥度根本不輸韓團啊」。不少人也誇讚艾力克斯同樣很凍齡，長得跟20年前幾乎完全一樣。而艾力克斯和李詠嫻的女兒Makayla今年則是17歲了，還在台灣讀書，李詠嫻日前就分享與女兒一起打扮、準備出門的影片；只見Makayla相當活潑，在鏡頭前跟著媽媽一起唱唱跳跳，長相同樣遺傳爸媽的好基因，十分甜美可愛。