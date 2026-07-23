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國台辦證實：深夜接獲台胞求助 已救助與慰問

外交部：並未接獲國人求助 倘需協助應撥打緊急聯絡電話

近日有1台灣旅行團於俄羅斯伊爾庫茨克州（Irkutsk）發生車禍，並傳出團員透過私人管道聯繫中國駐當地總領館。中國國台辦昨（22）日證實，中國駐伊爾庫茨克總領館深夜接獲台胞求助後，已協助傷員送醫救治，並前往探望、慰問。針對此事，外交部表示，我國駐俄羅斯代表處並未接獲本案國人求助。據《ETtoday》報導，該旅行團赴蒙古、俄羅斯共13天，7月20日在前往知名景點貝加爾湖的路上，途經伊爾庫茨克時發生車禍，所幸台灣團員僅輕傷，但當地司機傳出重傷身亡。根據報導，儘管我方人員努力趕去事發現場，但我駐莫斯科代表處距離事發點有4千多公里，受傷的台灣團員家屬無法等待太久，轉而先向距離較近的中國駐伊爾庫茨克總領事館求助並獲救治。國台辦發言人張晗於22日在例行記者會上證實此事，她宣稱，近日有台胞旅行團在俄羅斯伊爾庫茨克州附近遭遇車禍，中國駐伊爾庫茨克總領館深夜接獲台胞求助訊息後，第一時間協調當地醫院派出救護車輛實施救助，並探望、慰問了傷勢較重的台灣同胞，目前受傷台胞情況穩定。張晗更表示，「為包括台灣同胞在內的中國公民在境外提供領事保護和協助，是我們的職責所在」。然而，針對此事件，外交部昨則表示，我國駐俄羅斯代表處並未接獲本案國人求助。外交部並重申，保僑護僑是我國駐外館處的重要工作，國人在俄期間，倘遇急難需要協助，請撥打駐俄羅斯代表處緊急聯絡電話：+7-969-008-6111；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲得必要協助。