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距離年底九合一選舉還剩四個月，國民黨主席鄭麗文今（23）日鬆口，有4縣市是艱困選區，其中嘉義市、彰化縣明顯艱困，新竹縣和宜蘭縣則是危險但審慎樂觀，鄭麗文說，國民黨在野的時候沒有大幅砍過預算，希望台灣人民有分辨是非的能力。鄭麗文鬆口4縣市艱困鄭麗文今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，坦言在國民黨執政縣市裡的艱困選區，第一個是嘉義市，現在是藍白合作支持張啓楷，但其實嘉義市綠大於藍，是因為現任市長黃敏惠特殊個人的政治能量，有東方不敗的戰績，但要交棒時會比較危險，所以嘉義市比較艱困，但還是會全力以赴。鄭麗文隨後提到，第二個艱困選區是彰化縣，因為提名過程有很多風波，目前為止選情還有待加強，也在努力整合團結當中。鄭麗文續道，另外選情有狀況的，分別包括新竹縣跟宜蘭縣。竹北市長提名誰選會牽動新竹縣選情，民進黨勢在必得，所以最後還是拗到竹北市長鄭朝方出來選，因為不是鄭的話，等於保送國民黨，因此鄭選選情有重大變化，不敢掉以輕心，但目前因為初選非常熱鬧，因此會以為有重大整合困難，但感謝縣長楊文科、議長、前縣長邱鏡淳，已經非常快速的整合、團結，所以整合是相當順利整合，因此竹北牽一髮動全身，但她還是審慎樂觀。最後一個是宜蘭。鄭麗文說。因為民進黨在地方不斷放話、見縫插針，即便議長張勝德公開支持參選人吳宗憲，地方還是有人放話，宜蘭也是傳統綠大於藍的新潮流地盤，總統賴清德直接找清點的代理人參選，所以壓力比較大，但吳宗憲很努力，雖然挑戰比較大，但還是審慎樂觀。鄭麗文強調，沒有一個選區會放棄或陪打，每一個選區都全力以赴，像是嘉義縣市，國民黨也是毫無保留，100%動員、支持，都希望有重大進展跟突破，譬如高雄、屏東，要跟民眾報告，全世界國家，監督、砍預算最客氣的就是台灣，國民黨在野的時候沒有大幅砍過預算，對預算的監督都非常客氣，即便如此，民進黨的詆毀也是毫無底線、全面抹黑，希望台灣人民有分辨是非的能力。