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查扣手機、雲端資料 檢追7批問題油完整流向

中聯油脂公司生產的大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆全台食安風暴。繼總經理余凌冲涉嫌主導隱匿檢驗結果，17日遭法院裁定羈押禁見後，台中地檢署昨日發動第二波搜索，將廠長陳明榮、精油課襄理江一隆及品研課副課長陳建龍列為被告偵辦，其中陳明榮因涉有滅證、串證之虞遭檢方聲請羈押禁見，其餘2人則分別以100萬元交保。台中地檢署22日指揮重案支援中心、調查局台中市調查處及保四總隊，持法院核發搜索票前往中聯油脂公司搜索，將陳明榮、江一隆及陳建龍3人帶回偵訊，並通知中聯公司油品製程及品管人員共9人，與3名被告進行對質，全面釐清問題油品的生產、品管及異常通報流程。檢方指出，搜索過程中除查扣相關人員的手機、雲端資料及其他電子設備，也同步調取中聯公司製程報表、異常通報紀錄、原料進口及產品資料，以及遭檢出苯駢芘超標的7批沙拉油銷售明細，將進一步比對原料來源、生產及銷售時間、製程監控、紀錄內容與產品流向，全面釐清問題油品的製造、出貨及異常通報過程。經綜合分析扣案證據、交叉比對被告與證人供述後，檢方認定陳明榮等3人均涉嫌違反《食品安全衛生管理法》第49條相關規定，犯罪嫌疑重大。其中陳明榮有事實足認涉有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見。後續將持續追查中聯內部決策、品管機制及問題油品流向，釐清是否還有其他人員涉案。