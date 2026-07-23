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香港影壇傳奇「四哥」謝賢於2026年7月16日辭世，享壽89歲，消息震驚演藝圈。縱橫影壇超過一甲子、演出近200部作品的他，晚年最常掛在嘴邊的不是自己的成就，而是對兒子謝霆鋒的驕傲。父子一路相互扶持，謝賢更曾感性表示，希望自己能活久一點，「多享受兒子的孝順再走」，如今父子情深也成為影迷心中最難忘的一段佳話。謝賢晚年健康狀況一直備受關注，淡出演藝圈後，他曾因生活步調突然放慢而感到不適應。謝霆鋒受訪時透露，父親過去60多年幾乎都在工作，每天都有團隊安排生活，退休後反而不知道該做什麼，甚至曾無奈說自己是「天天等死」。為了讓父親過得更舒適，謝霆鋒除了替他安排海景豪宅居住，也聘請專業醫護團隊全天候照料，希望爸爸能安心安享晚年。謝賢也曾公開表示，現在最大的心願就是希望身體健康，再多活幾年，好好享受兒子的孝順。謝賢生前多次在公開場合提到謝霆鋒，總是藏不住驕傲神情，不僅欣慰兒子在演藝圈闖出一片天，更感謝對方始終細心照顧自己。如今謝賢安然離世，留下的不只是近200部影視作品，更有這段令人動容的父子情誼。