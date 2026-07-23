汽車除了要有高檔配備、價錢考量之外，車體本身安全與否也是車主會考慮購車的重要因素，然而根據美國權威消費者資訊雜誌《Consumer Reports》最新發布「Safety Verdict」汽車品牌安全綜合評比，日本馬自達在北美29個品牌當中榮獲榜首，強勢擊敗豐田（Toyota）以及高階電動車特斯拉（Tesla）。
最新汽車品牌安全綜合評比！冠軍大黑馬「日本馬自達」奪下
該汽車品牌安全評比過往只針對單一車款測試，但如今轉為汽車品牌整體安全表現，不僅是在評估車體的撞擊防護，還涵蓋了事故預防和駕駛操作設計，包括高速自動緊急煞車、盲點警示、倒車側向警示是否全車系標配，以及車載系統是否容易分散駕駛注意力等。
根據最新評比，日本馬自達擊敗眾多傳統汽車品牌奪下冠軍，亞軍則是由現代汽車旗下豪華品牌Genesis拿下，季軍則是本田旗下Acura；第四名至第十名依序為福特旗下Lincoln、現代（Hyundai）、本田（Honda）、日產（Nissan）、奧迪（Audi）、速霸陸（Subaru）與起亞（Kia）。
Toyota、Tesla都被擠到十名之外！評比總監公布致命原因
然而傳統汽車強權豐田（Toyota）以及高階電動車特斯拉（Tesla）都不在前十名榜內，其中Toyota排名第12名、Tesla則是排名第14名。《Consumer Reports》汽車測試高級總監（Jake Fisher）指出，部分傳統安全大廠排名下滑，主因是車內介面易用性不佳。
Jake Fisher解釋，像是以特斯拉為例，許多車型將空調與控制功能過度集中於中央觸控螢幕，駕駛操作時必須轉移視線，增加行車風險；速霸陸（Subaru）則因部分車型未將盲點監測列為標配而未能名列前茅。此外，大型休旅車與皮卡因煞車距離較長、緊急避險性能較差，也影響相關車廠的整體成績。
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該汽車品牌安全評比過往只針對單一車款測試，但如今轉為汽車品牌整體安全表現，不僅是在評估車體的撞擊防護，還涵蓋了事故預防和駕駛操作設計，包括高速自動緊急煞車、盲點警示、倒車側向警示是否全車系標配，以及車載系統是否容易分散駕駛注意力等。
根據最新評比，日本馬自達擊敗眾多傳統汽車品牌奪下冠軍，亞軍則是由現代汽車旗下豪華品牌Genesis拿下，季軍則是本田旗下Acura；第四名至第十名依序為福特旗下Lincoln、現代（Hyundai）、本田（Honda）、日產（Nissan）、奧迪（Audi）、速霸陸（Subaru）與起亞（Kia）。
然而傳統汽車強權豐田（Toyota）以及高階電動車特斯拉（Tesla）都不在前十名榜內，其中Toyota排名第12名、Tesla則是排名第14名。《Consumer Reports》汽車測試高級總監（Jake Fisher）指出，部分傳統安全大廠排名下滑，主因是車內介面易用性不佳。
Jake Fisher解釋，像是以特斯拉為例，許多車型將空調與控制功能過度集中於中央觸控螢幕，駕駛操作時必須轉移視線，增加行車風險；速霸陸（Subaru）則因部分車型未將盲點監測列為標配而未能名列前茅。此外，大型休旅車與皮卡因煞車距離較長、緊急避險性能較差，也影響相關車廠的整體成績。