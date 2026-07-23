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最新汽車品牌安全綜合評比！冠軍大黑馬「日本馬自達」奪下

根據最新評比，日本馬自達擊敗眾多傳統汽車品牌奪下冠軍，亞軍則是由現代汽車旗下豪華品牌Genesis拿下，季軍則是本田旗下Acura

▲美國權威消費者資訊雜誌《Consumer Reports》最新發布「Safety Verdict」汽車品牌安全綜合評比，日本馬自達奪下冠軍。（圖/馬自達官網）

Toyota、Tesla都被擠到十名之外！評比總監公布致命原因

然而傳統汽車強權豐田（Toyota）以及高階電動車特斯拉（Tesla）都不在前十名榜內，其中Toyota排名第12名、Tesla則是排名第14名。

像是以特斯拉為例，許多車型將空調與控制功能過度集中於中央觸控螢幕，駕駛操作時必須轉移視線，增加行車風險