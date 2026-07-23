電動車大廠特斯拉（TSLA）22日盤後公布2026會計年度第二季財報，儘管營收表現優於分析師預估，但獲利卻遠低於市場期待，導致盤後股價持續走低，跌幅一度超過4%。
淨利年減5%！毛利率不如預期
具體數字方面，特斯拉第二季營收較去年同期225億美元成長26%，達到282.4億美元，成長幅度相當亮眼。不過淨利卻不增反減，年減5%，由去年同期的11.7億美元降至11.1億美元，調整後每股盈餘為33美分，未能延續營收成長的氣勢。
車均售價下滑！毛利率降至16.8%
儘管電動車業務營收達205.2億美元，但因每輛車平均售價下降，加上碳權收入減少，導致毛利率降至16.8%，低於市場預期的19.4%。這段期間，公司推出了較低價車型，同時也停售了高價車款，被視為毛利率受到侵蝕的關鍵因素。
營業費用暴增47%！重心轉向AI與機器人
第二季營業費用年增47%，達到43.5億美元，直接導致營業利益率降至僅1.4%，獲利能力明顯承壓。值得留意的是，執行長馬斯克目前已逐步將公司重心轉向無人計程車與Optimus人形機器人研發，目前正在安裝第一代生產線，顯示特斯拉的策略布局正從傳統電動車銷售，轉向更長期的AI與機器人領域。
資本支出暴增142%！自由現金流轉負
在資本投入方面，特斯拉資本支出年增高達142%，達到57.9億美元，龐大的投資力道也讓公司自由現金流轉為負11億美元，財務壓力浮現。
FSD訂閱數逆勢成長！用戶數突破148萬
不過財報中仍有亮點——公司目前正努力擺脫交車量下滑的困境，同時全自動輔助駕駛（FSD）有效訂閱數逆勢成長，年增56%，達到148萬名用戶，成為這份財報中少數表現亮眼的業務指標，也顯示特斯拉在自駕技術訂閱服務上仍保有一定成長動能。
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具體數字方面，特斯拉第二季營收較去年同期225億美元成長26%，達到282.4億美元，成長幅度相當亮眼。不過淨利卻不增反減，年減5%，由去年同期的11.7億美元降至11.1億美元，調整後每股盈餘為33美分，未能延續營收成長的氣勢。
車均售價下滑！毛利率降至16.8%
儘管電動車業務營收達205.2億美元，但因每輛車平均售價下降，加上碳權收入減少，導致毛利率降至16.8%，低於市場預期的19.4%。這段期間，公司推出了較低價車型，同時也停售了高價車款，被視為毛利率受到侵蝕的關鍵因素。
營業費用暴增47%！重心轉向AI與機器人
第二季營業費用年增47%，達到43.5億美元，直接導致營業利益率降至僅1.4%，獲利能力明顯承壓。值得留意的是，執行長馬斯克目前已逐步將公司重心轉向無人計程車與Optimus人形機器人研發，目前正在安裝第一代生產線，顯示特斯拉的策略布局正從傳統電動車銷售，轉向更長期的AI與機器人領域。
資本支出暴增142%！自由現金流轉負
在資本投入方面，特斯拉資本支出年增高達142%，達到57.9億美元，龐大的投資力道也讓公司自由現金流轉為負11億美元，財務壓力浮現。
FSD訂閱數逆勢成長！用戶數突破148萬
不過財報中仍有亮點——公司目前正努力擺脫交車量下滑的困境，同時全自動輔助駕駛（FSD）有效訂閱數逆勢成長，年增56%，達到148萬名用戶，成為這份財報中少數表現亮眼的業務指標，也顯示特斯拉在自駕技術訂閱服務上仍保有一定成長動能。