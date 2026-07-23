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▲特斯拉Q2財報失色！（圖／美聯社／達志影像）

電動車大廠，儘管營收表現優於分析師預估，但獲利卻遠低於市場期待，導致盤後股價持續走低，跌幅一度具體數字方面，特斯拉第二季較去年同期成長，達到，成長幅度相當亮眼。不過卻不增反減，年減，由去年同期的降至，未能延續營收成長的氣勢。儘管電動車業務營收達，但因，加上，導致降至，低於市場預期的。這段期間，公司推出了較低價車型，同時也停售了高價車款，被視為毛利率受到侵蝕的關鍵因素。第二季年增，達到，直接導致降至僅，獲利能力明顯承壓。值得留意的是，執行長目前已逐步將公司重心轉向研發，目前正在安裝第一代生產線，顯示特斯拉的策略布局正從傳統電動車銷售，轉向更長期的AI與機器人領域。在資本投入方面，特斯拉年增高達，達到，龐大的投資力道也讓公司，財務壓力浮現。不過財報中仍有亮點——公司目前正努力擺脫交車量下滑的困境，同時，達到用戶，成為這份財報中少數表現亮眼的業務指標，也顯示特斯拉在自駕技術訂閱服務上仍保有一定成長動能。