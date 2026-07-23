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NBA自由市場最大懸念依舊圍繞在40歲傳奇球星詹姆斯（LeBron James）身上。他離開洛杉磯湖人後，新東家至今仍未拍板，不過外界對於他的下一站持續出現各種揣測。《Yahoo Sports》記者奧康納（Kevin O'Connor）指出，聯盟內部流傳一項說法，認為詹姆斯刻意延後做決定，是希望觀察各支追求球隊是否有能力再替他找來昔日冠軍戰友厄文（Kyrie Irving）或戴維斯（Anthony Davis），藉此打造更具競爭力的爭冠陣容。奧康納透露，根據消息人士說法，若有球隊成功交易來厄文或戴維斯，將大幅提升吸引詹姆斯加盟的可能性，其中騎士更被點名是潛在熱門。報導指出，如果克里夫蘭能以其他籌碼換回厄文，取代原本與哈登（James Harden）合作的計畫，詹姆斯重返家鄉的可能性將大幅提高。畢竟兩人曾攜手在2016年替騎士奪下隊史首座NBA總冠軍，若再度聯手，勢必成為聯盟最受矚目的話題之一。相較之下，雖然哈登已跳出球員選項，甚至願意降薪與騎士洽談長約，希望幫助球隊保留薪資空間追逐詹姆斯，但奧康納認為，詹姆斯對於與哈登合作的意願仍存在不少疑問。奧康納還提到，日前Klutch Sports執行長、也是詹姆斯經紀人的富保羅（Rich Paul）接受《Game Over》節目專訪時，曾利用白板分析各支可能的下家，但整場討論幾乎沒有提到哈登，也未表達任何合作期待，讓不少外界人士解讀，哈登恐怕並非詹姆斯心中的理想搭檔。他認為，若騎士無法完成厄文回歸，只能保留哈登陣容，即便最後成功簽下詹姆斯，也可能只是「退而求其次」的選擇。另一方面，詹姆斯昔日效力四個球季的邁阿密熱火，也被認為是最有機會搶下這位四屆MVP的球隊。《ESPN》資深記者斯弗特（Adam Schefter）表示，雖然自己沒有掌握任何內線消息，但近期收到不少來自聯盟人士的訊息，都認為詹姆斯重返熱火並非空穴來風。「我沒有任何第一手消息，但很多事情都有跡可循。有煙就代表可能有火。」斯弗特表示，在詹姆斯宣布離開湖人後，就有人傳訊息提醒他，「準備迎接LeBron回到邁阿密。」《FOX Sports》球評萊特（Nick Wright）也持相同看法，他認為熱火可能是詹姆斯再次挑戰冠軍的最佳舞台：「我愈來愈相信他會去熱火，那裡可能是他拿下第五冠最好的機會，而且我不認為他只會打一個球季。」另一位知名球評A史密斯（Stephen A. Smith）則進一步表示，如果詹姆斯真的回到邁阿密，加上熱火已補進「字母哥」，整體戰力將立即躍升，「只要熱火高層能把陣容補齊，我相信熱火會立刻成為東區前四，甚至直接躋身總冠軍熱門。」