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▲子瑜（如圖）曾在《SIXTEEN》表演蔡依林的〈美人計〉。（圖／翻攝自Mnet）

韓國女團TWICE成員周子瑜近日頻傳個人約將不再與JYP娛樂續約，並單飛回台發展的傳聞，雖然目前尚未被證實，但也引發大批粉絲討論。有粉絲最近翻出她出道前在選秀節目《SIXTEEN》的片段，其中個人表演的初舞台中，她露出小蠻腰熱舞甜唱蔡依林經典曲〈美人計〉，青澀模樣再度受到關注，表演完接受講評的時候，她還可愛吐舌，讓粉絲忍不住直呼：「太犯規。」子瑜在2015年出道前於《SIXTEEN》表演的片段，近日再度被網友翻出。只見在個人表演的環節中，她穿著黑色短版上衣、披著灰色亮片披肩、搭配黑長褲，露出一截小蠻腰，甜笑熱唱蔡依林的〈美人計〉，就算全開麥的邊跳邊唱、還加上踢腿、劈腿等高難度動作也沒有走音。而之後接受評審講評時，子瑜還偷偷吐舌，可愛模樣直接迷翻大批粉絲。子瑜出道前的青澀模樣，也再度引發高度討論，「子瑜真的好漂亮好青澀」、「天啊！為什麼這麼可愛啊！吐舌那張好想做成小卡喔」、「周子瑜吐舌很犯規知道嗎？」