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洛杉磯道奇於今（23）日作客費城費城人主場，迎來雙方三連戰的最終回。靠著菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）開轟、單場貢獻2安3分打點，以及蒙西（Max Muncy）敲出超前2分砲，道奇最終以9：5大勝費城人，以2勝1敗的成績連續兩個系列賽取得優勢。日籍球星大谷翔平本場4打數無安打，僅選到1次故意四壞保送。比賽一開始，費城人在1局下靠著波姆（Alec Bohm）的2分砲先馳得點。陷入0：2落後的道奇在3局上展開反攻，擔任第9棒的捕手拉辛面對費城人先發投手諾拉（Aaron Nola），轟出中外野方向的陽春砲（本季第11轟），將比分追近至1分差。5局上，道奇靠著赫南德茲（Teoscar Hernández）與艾德曼（Tommy Edman）接連敲安攻佔一、三壘，拉辛把握機會掃出右外野方向的2分打點二壘安打，幫助道奇以3：2逆轉比數。隨後費城人選擇故意四壞保送大谷翔平，成功止血化解該局危機。5局下，重返大聯盟的費城人重砲德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）敲出陽春砲，將比數扳成3：3平手。但道奇的反擊來得很快，6局上弗里曼（Freddie Freeman）率先擊出二壘安打，隨後曼西一棒掃出右外野方向的2分砲（本季第20轟），幫助球隊以5：3再度要回領先。這也是曼西連續兩場比賽敲出致勝全壘打。到了8局上，道奇攻勢再起。在塔克（Kyle Tucker）的高飛犧牲打添得1分後，艾德曼在滿壘情況下揮出清壘的3分打點三壘安打，將比分徹底拉開至9：3。儘管費城人在8、9兩局各追回1分，但最終道奇仍以9：5穩穩收下勝利。擔任開路先發「第1棒、指定打擊」的大谷翔平，本場比賽遭到對方投手壓制。除了在5局上獲得一次申告敬遠（故意四壞保送）外，其餘4個打數皆未能敲出安打，並在7局上擊出雙殺打。此役結束後，大谷本季的打擊率降至2成83，整體攻擊指數（OPS）則微幅下滑至.917，也讓他本季在市民銀行球場（Citizens Bank Park）的首轟必須再等等。