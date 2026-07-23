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▲沈伯洋出席美西後援會成立大會。（圖／沈伯洋辦公室提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋於台灣時間22日出席美西後援會成立大會，吸引大批旅美台人及支持者到場，氣氛熱絡。沈伯洋表示，過去透過不同社群認識很多前輩、收到很多建議，感謝後援會成員的培育，才有勇氣投入選舉，看見大家的支持也獲得很多力量，疲憊一掃而空，接下來會使用充沛的精力繼續打拚；他也批評，首都沒有韌性對國家發展絕非正常，台北市長蔣萬安任內發生包含寶林茶室、多起兒虐，且面臨鼠患、建物老化、人與人之間的連結斷裂，但蔣萬安仍憑藉良好的形象，並未受到相應的檢視與究責。沈伯洋22日出席美西後援會成立大會，包含西雅圖、舊金山、矽谷、聖荷西、波特蘭、洛杉磯、柑縣、聖地牙哥、拉斯維加斯、鳳凰城、鹽湖城、達拉斯、密西根等地後援會，並舉行授旗儀式。現場氣氛熱烈，吸引300名旅美台人與會並熱情歡迎，爭相合影、握手致意，更有支持者一上台便親切向沈伯洋喊道「好久不見」，現場與會者形容，這是近來最盛大的後援活動。沈伯洋表示，2011至2017年期間在美國生活，透過同鄉會、教授相關協會、台灣學生研究會等社群，認識台下很多前輩、獲得寶貴的建議，且當時研究中國認知作戰，但概念還不盛行，願意聆聽的幾乎只有台下的與會者，正是因為有前輩的鼓勵，現在才可以有架構、有知識的帶領台北進步。沈伯洋直言，首都沒有韌性對國家發展絕非正常，台北市長蔣萬安任內發生包含寶林茶室、多起兒虐，且面臨鼠患、建物老化、人與人之間的連結斷裂，但蔣萬安仍憑藉良好的形象，並未受到相應的檢視與究責。沈伯洋強調，他過去承受國民黨各式各樣的攻擊，除了抹黃都經歷過，但現在仍然堅持在這，未來也會努力前進，而之所以有勇氣投入選舉，是感謝後援會成員過去的培育，因為大家的支持才有底氣站在這裡。沈伯洋說，今天看到後援會熱烈支持，給予他非常多力量，沒有台美時差，過去兩個月的疲累也一掃而空，即便再打選戰一年也沒問題，接下來會用一年的精力持續到選戰結束。