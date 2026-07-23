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▲Leo（左2）自嘲是啤酒肚，表演時還被路過阿伯摸一把。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲韓國猛男Wild Wild來台參加辦桌，直呼在流水席脫衣表演的體驗很新鮮。（圖／記者陳雅蘭攝）

台灣啤酒今年夏天推出企劃活動，在寧夏夜市辦起百人辦桌，找來Dcard男團「挖海盆」與「台啤男孩」合組限定男團「上青Boyz」，22日晚間現身寧夏夜市百人辦桌，還與韓國猛男團Wild Wild同台飆舞。平時搞笑的挖海盆，這回當眾脫衣熱舞、扭著「啤酒肚」穿梭桌邊服務客人，讓現場尖叫聲不斷，受訪時更笑曝，為了這場活動從3月就開始訓練，甚至還被阿伯當場摸肚子。品牌攜手寧夏夜市「千歲宴」打造百人辦桌，韓國猛男Wild Wild與「上青Boyz」輪番帶來火辣演出，吸引大批民眾圍觀，把整條夜市擠得水洩不通。首次和韓國猛男同台，挖海盆Rio坦言一看到對方結實身材「不見還好，一見嚇一跳」，但仍自信笑喊是最正宗的台味鮮肉，「台味鮮肉沒有輸」。談到為了這場演出做了哪些準備，挖海盆其實早在3月就開始訓練，當時剛好還碰上比賽，因此一路維持身材到現在，被問到誰減重最辛苦時，眾人立刻虧說：「科技的幫助。」接著才解釋，只有Andrew減掉1%至2%的體脂，Leo還不忘自嘲是啤酒肚，演出時更因為脫衣秀肚子，被現場一位阿伯直接伸手摸，他笑說：「他能欣賞我的肚子就好。」至於看到Wild Wild的身材是否受到刺激？團員笑說當下確實有被震撼到，但還做不到那種程度，只好先喊話：「下次揪大家一起健身！」聊到接到品牌邀約合作時，挖海盆笑說第一反應都是：「瘋了吧？居然找我們！」不過大家私下聚會本來就很常喝，也認為自己很符合品牌「敢放、敢玩」的精神，因此決定乾脆把最真實的一面搬上舞台，不開美顏、不刻意包裝，直接用「原汁原味」迎戰，更希望大家看到最有台味、最有生命力的「上青Boyz」。首度站上台灣辦桌舞台演出的Wild Wild，也直呼這次體驗非常新鮮，過去無論在韓國或其他國家，大多是在劇場演出，從沒想過會在充滿台灣人情味的辦桌現場表演。他們也大讚品牌在韓國知名度很高，每次來台灣都一定會喝，清爽順口又很適合搭配夜市美食，未來也會推薦朋友來台灣一定要體驗夜市、辦桌文化，再配上一杯。