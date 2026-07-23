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網紅蔡阿嘎與二伯自創品牌HAHABABY近日捲入抄襲風波，夫妻倆至今仍未公開回應，引發外界持續關注。沒想到近期網路上又爆出另一樁AI創作爭議，有貼圖使用者點名一名女創作者推出的AI貼圖「河馬女孩（Hippo Girl）」，畫風與日本當代藝術家奈良美智的作品高度相似，女創作者解釋，只是審美雷同罷了。事件起因於該名女創作者在Threads感嘆，今年截至6月LINE貼圖收益「少得可憐」，不過貼圖曝光後，有人質疑角色從五官比例、神韻到整體畫風，都與奈良美智的代表作十分相似，甚至將兩者放在一起比較，引發大量討論。對此女創作者回應表示，「碰巧審美上有些雷同罷了，創作故事完全不相同」，還強調「差很多好嗎？刻意拿雷同相似處攻擊，AI生圖是趨勢」。面對外界質疑，女創作者再發文澄清，表示「河馬家族／河馬女孩」角色早在2007年就已完成設計，當時保留Pantone色票及設計圖，此次只是藉由AI工具將多年以前的原創角色轉化成3D毛絨質感貼圖。她強調角色比例、造型皆源自自己的設計稿，「科技在變，工具也在演進，但角色的靈魂與原創性始終來自好多年前的創作」，並表示AI只是輔助工具，希望讓陪伴自己多年的角色變成手機裡的3D毛絨娃娃。不過使用者並不買單，直呼奈良美智90年代就開始創作了，「建議在對方法務開始動作以前，自己趕快處理」，目前該貼圖已經被眾人檢舉至刪除，LINE貼圖小舖已經無法搜尋。