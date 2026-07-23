我是廣告 請繼續往下閱讀

▲格但斯克市市長杜爾克維奇在該市舊市政廳歡迎台南市長黃偉哲。（圖／南市府提供）

▲台南市長黃偉哲表示將加強台南與格但斯克市在產業領域的合作。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲出訪波蘭，在城市外交上大有斬獲，繼去年與波蘭羅茲（Lodz)市締結姊妹市後，此行在傳出與波美拉尼亞（Pomerania)省省會格但斯克(Gdansk)市簽署雙邊友好交流合作備忘錄，台波城市交流再添重要成果。 黃偉哲期盼此次與格但斯克市簽署合作備忘錄後，能促進彼此的企業交流與產業鏈結，共同把握工業4.0所帶來的新商機。黃偉哲表示，台南是台灣重要的科技重鎮，擁有完整的半導體產業聚落及堅實的智慧製造基礎，近年更積極投入人工智慧及無人機等新興產業；而波美拉尼亞省近年也積極布局相關領域，此次與格但斯克市簽署合作備忘錄後，盼促進彼此的企業交流與產業鏈結，共同把握工業4.0所帶來的新商機。黃偉哲指出，這象徵台南與波蘭的城市關係持續深化，除持續加強台南與格但斯克市在科技、產業及經貿等領域的合作外，也將拓展文化、教育、觀光及農業交流，為兩市未來建立更緊密且多元的夥伴關係奠定穩固基礎。台南在波蘭現有兩座姊妹市，一為2004年締盟的艾爾布蘭格市（Elblag City ），該市古蹟芙龍堡為天文學家哥白尼安息地；另一座城市為黃偉哲市長2025年締盟的羅茲市（Lodz City），為波蘭第三大城，奇美食品在該市設有生產據點。