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▲紅霞颱風最快周四就會生成，氣象署表示，路徑高機率經巴士海峽進入南海。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

路徑、強度趨勢曝光 紅霞最接近台灣時間出爐

▲針對紅霞颱風，各國預估路徑已有初步共識，以「通過巴士海峽、進入南海、接近中國沿岸」機率最大。（圖／賈新興提供）

紅霞外圍環流掃台 東雨西熱成兩世界

▲紅霞颱風往西北靠近台灣的情況下，周五至周末，花東、南台灣的降雨最為明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓，預估今下午將增強為紅霞颱風，氣象專家賈新興表示，海上警報最快今晚發布，周五晚間至周六上午（7月24日至7月25日）最接近台灣，雖不直接侵襲，但外圍環流將為花東、南台灣帶來大雨至豪雨，北台灣則受沉降影響，可能出現悶熱天氣。賈新興指出，熱帶性低氣壓目前在菲律賓東方，在海溫條件良好的情況下，預估今天下午就會增強為紅霞颱風，預估路徑來看，氣象署可能在今天晚間就發布「海上颱風警報」，紅霞颱風最靠近台灣的時段則落在「周五晚間至周六上午」。路徑方面，各國預估路徑已有初步共識，賈新興說明，紅霞颱風將沿著太平洋高壓邊緣移動，生成後主要往西北移動，周五逐漸通過巴士海峽，周六上半天來到台灣西南方，周六下半天接近中國沿岸。賈新興也提及，紅霞颱風在接近台灣的過程中，大致上都維持「輕度颱風」，直到周六進入南海之後，有機會增強到「中度颱風下限」，強度無法快速提升，主要原因是「環流不夠完整、發展時間不夠長。」賈新興提醒，雖然紅霞颱風不會直接侵襲台灣，不過其外圍環流在周五、周六會帶來顯著雨勢，特別是花東、南台灣將有局部大雨或豪雨，東北部、大台北地區也有零星降雨，綠島蘭嶼、屏東等地則要注意強風。此外，賈新興也說明，周五、周六紅霞颱風影響期間，可能出現「東半部豪大雨、苗栗以北又悶又熱」的兩種世界，因為紅霞颱風的外圍環流通過中央山脈後，會出現「沉降作用」，民眾務必特別留意。