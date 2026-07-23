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▲沈伯洋走訪洛杉磯市中心公共建設與文化設施。（圖／沈伯洋辦公室提供）

台北市長參選人沈伯洋訪美第二日持續展開市政交流行程，並於台灣時間22日走訪洛杉磯市中心公共建設與文化設施，前往爾灣市政廳拜會市長Larry Agran，與爾灣市首位台裔市議員劉令淳（Melinda Liu）及市政團隊交流治安、公園綠地、都市森林及住宅政策。沈伯洋表示，都市計畫往往是20年、30年以上的長期工程，不能只看單一任期完成了哪些事情，城市建設也不只是改變空間，更應將土地原有歷史、發展過程及公共意義整合起來。在洛杉磯市中心，沈伯洋一行沿Grand Avenue步行考察，行經洛杉磯市政廳、華特·迪士尼音樂廳、California Plaza等公共建設與文化設施，並聽取Bunker Hill地區發展歷程。導覽人員沿途以歷史照片介紹當地由住宅街區轉型為商業及文化設施聚落的過程，訪團也實地了解大型公共建設、文化場館與城市空間之間的配置。沈伯洋表示，此行了解當地將一處廢棄物堆置場址轉型為公園的過程，整體計畫歷時約20年，期間歷經不同政黨、不同市長及不同郡政委員，仍持續推動同一項計畫。他認為，都市計畫往往是20年、30年以上的長期工程，不能只看單一任期完成了哪些事情，城市建設也不只是改變空間，更應將土地原有歷史、發展過程及公共意義整合起來。沈伯洋一行也走訪Mercado La Paloma。沈伯洋指出，這座市場不只是提供營業地點，也協助原本在附近經營的攤販及家庭餐廳取得所需資源、發展網路銷售並建立品牌，讓在地經營者逐步發展為小型企業，創造更多工作機會，也讓居民有機會繼續留在社區發展。沈伯洋表示，Mercado La Paloma設有社區會議空間，讓居民在此開會、溝通及討論公共事務；在防災方面，市場並結合太陽能、緊急安置及替代通訊等功能。他認為，外觀看似傳統市場，實際上卻能同時回應商業發展、社區參與及防災等需求，呈現城市空間多功能運用的重要經驗。沈伯洋隨後也前往南加州爾灣市拜會市長Larry Agran。曾於2011年至2017年間居住在爾灣的沈伯洋表示，再度回到爾灣有回家的感覺；當地治安良好，也擁有豐富的公園與綠地，是他投入台北市政規劃時，希望進一步了解與學習的城市。會後，Larry Agran也致贈訪團加州造型起司板、野餐墊與杯子，以及爾灣市花藍花楹作為禮品，為此次市政交流留下紀念。針對治安治理，Larry Agran表示，爾灣重視警察專業訓練、犯罪預防及衝突降階處理，並投入相當比例的市政資源維持公共安全。劉令淳則分享，當地長期推動社區警政，讓員警與社區合作建立信任，也由社工協助處理非暴力事件，降低衝突升高的可能；面對多元族群組成，員警也接受文化訓練，以更妥善地回應不同居民的需求。雙方也就大型公園及都市森林政策交換意見。爾灣市政團隊介紹，占地約1,300英畝的大公園採取長期、分階段方式建設；都市森林則以30年為規劃尺度，透過選擇適合的樹種及位置，提高樹冠覆蓋率、降低熱島效應。而對於房價及人口議題，沈伯洋也與爾灣市政團隊交流可負擔住宅、首購協助及人才留居等政策。他表示，台北同樣面臨居住成本升高及人口流失等問題，此行希望持續了解不同城市面對市政問題時採取的獨特解方，作為台北未來市政治理的參考，為台北的未來開展更多可能。