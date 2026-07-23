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中聯致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上凱道反毒油，國民黨主席鄭麗文今（23）日表示，此事是中央黨部主辦，因此有全台動員，也跟各地方黨部告知，中部以北全面動員，目前報名狀況踴躍，不過被問到是否有可能達到10萬人，鄭麗文則態度保守「不知道，很難講」。據了解，國民黨原先動員1萬人，負責動員幹部評估，因為反應熱烈，預估當天可達4到5萬人。鄭麗文今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對週六反毒油上凱道，她說全台灣都有發動動員，中台灣以北說全面動員，也感謝黨團總召傅崐萁請選區立委動員，昨天問了狀況，目前反應熱烈，有些議員想要發動的遊覽車已經滿了，感受起來報名狀況踴躍。鄭麗文說，她有跟黨部交代，不要自我設限，有需要都全力支持，反應熱烈也盡可能配合，「凱道一定會滿的啦」。但被問到是否有可能100萬人次，鄭麗文直言「100萬？紅杉軍都沒有100萬」，再被問有無可能10萬人，她也說「不知道、很難講啊，暑假」。被問到前總統馬英九725會不會上凱道，鄭麗文說，遵照醫生的叮囑，所以馬前總統那一天沒有辦法出席，但民眾黨主席黃國昌及網紅「館長」陳之漢都會出席幫忙站台。黨部動員幹部指出，原先黨部發動動員1萬人次，但各單位、團體反應和繼續號召超出預期，可能會達到4到5萬。