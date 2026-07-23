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▲是台灣救了美國！黃仁勳親自出面替台灣「討公道」（圖／美聯社／達志影像）

人工智慧晶片大廠執行長近日針對台美半導體與科技產業合作發表重要談話，直言華府與美國當局須認清一個事實：，而不是相反，強調「沒必要拿槍指著台灣的頭」。黃仁勳於21日出席代工廠位於美國德州達拉斯的新廠開幕典禮，在場邊與政商人士交流時，談及台美兩地在半導體與高科技供應鏈上的深化合作。他表示，如果沒有台灣支持，就不會有今天的美國半導體產業，甚至可能早就被日本全數奪走市場地位。黃仁勳強調，華府與美國當局必須認清「」這項事實，並指出為了推動美國高科技產業的工業化，與台灣及台灣企業建立合作夥伴關係，是不可或缺的關鍵環節。談到台美科技合作的動機與背景，黃仁勳直言，台灣是出於與美國企業的合作夥伴關係，並基於自身的智慧與戰略考量這麼做，絕非受到脅迫，他不認為有必要「拿著槍指著台灣的頭」來推動這樣的合作。黃仁勳進一步說明，台灣企業前往美國投資發展，完全是建立在彼此之上，他認為這樣的夥伴關係非常良好，雙方攜手合作，也共同開創出極具價值的產業成果，展現出台美科技合作是建立在互惠互利的基礎之上，而非單方面的壓力施加。