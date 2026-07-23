人工智慧晶片大廠NVIDIA執行長黃仁勳近日針對台美半導體與科技產業合作發表重要談話，直言華府與美國當局須認清一個事實：是台灣救了美國半導體與電腦產業，而不是相反，強調「沒必要拿槍指著台灣的頭」。
黃仁勳於21日出席代工廠緯創位於美國德州達拉斯的新廠開幕典禮，在場邊與政商人士交流時，談及台美兩地在半導體與高科技供應鏈上的深化合作。他表示，如果沒有台灣支持，就不會有今天的美國半導體產業，甚至可能早就被日本全數奪走市場地位。
夥伴關係建立於信任！黃仁勳：不需脅迫
黃仁勳強調，華府與美國當局必須認清「是台灣救了美國的半導體科技與電腦產業」這項事實，並指出為了推動美國高科技產業的工業化，與台灣及台灣企業建立合作夥伴關係，是不可或缺的關鍵環節。
談到台美科技合作的動機與背景，黃仁勳直言，台灣是出於與美國企業的合作夥伴關係，並基於自身的智慧與戰略考量自願這麼做，絕非受到脅迫，他不認為有必要「拿著槍指著台灣的頭」來推動這樣的合作。
深厚信任基礎打造價值！黃仁勳肯定雙方合作成果
黃仁勳進一步說明，台灣企業前往美國投資發展，完全是建立在彼此深厚的信任基礎之上，他認為這樣的夥伴關係非常良好，雙方攜手合作，也共同開創出極具價值的產業成果，展現出台美科技合作是建立在互惠互利的基礎之上，而非單方面的壓力施加。
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夥伴關係建立於信任！黃仁勳：不需脅迫
黃仁勳強調，華府與美國當局必須認清「是台灣救了美國的半導體科技與電腦產業」這項事實，並指出為了推動美國高科技產業的工業化，與台灣及台灣企業建立合作夥伴關係，是不可或缺的關鍵環節。
談到台美科技合作的動機與背景，黃仁勳直言，台灣是出於與美國企業的合作夥伴關係，並基於自身的智慧與戰略考量自願這麼做，絕非受到脅迫，他不認為有必要「拿著槍指著台灣的頭」來推動這樣的合作。
深厚信任基礎打造價值！黃仁勳肯定雙方合作成果
黃仁勳進一步說明，台灣企業前往美國投資發展，完全是建立在彼此深厚的信任基礎之上，他認為這樣的夥伴關係非常良好，雙方攜手合作，也共同開創出極具價值的產業成果，展現出台美科技合作是建立在互惠互利的基礎之上，而非單方面的壓力施加。