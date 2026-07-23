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平均每35.2個打席會打出一支全壘打，若李灝宇維持如今主力輪替定位，一路打到季末，剩餘61場比賽預計可獲得約110個打數，可再打出3.1轟，最後累積全壘打為8支。

至季末還有231.8個打擊機會，還可以再貢獻6.5轟，最後結算會是11轟至12轟左右。

旅美台灣重砲李灝宇稍早代表底特律老虎，客場交手芝加哥小熊，於4局上敲出中外野三分砲，一舉率隊打破平手僵局，成為老虎5：1贏球關鍵。李灝宇靠著這發全壘打，OPS上升到.685，本季累積176個打席扛出5轟，以平均每35.2個打席會出牆一次的進度來看，若順利一路打到季末，有機會打破張育成2021年單季9轟的台灣野手最多全壘打紀錄。李灝宇首打席雖然打成二壘滾地球出局，但4局上第2次站上打擊區，在一二壘有人、0好3壞情況下，瞄準低角度速球，一棒把球扛到中外野大牆之外，形成一發擊球初速106英里、飛行距離389英尺（約118公尺）的三分砲。李灝宇本場賽後，打擊率來到2成56、上壘率2成86、長打率3成90成績，另有5轟、20分打點，他本季出賽59場、獲得176個打席，貢獻5轟，但若李灝宇靠著近期好表現，成功坐穩先發，以大聯盟先發每場比賽平均3.8打數來看，台灣棒球史上有7位野手登上過大聯盟，在大聯盟的單季最多全壘打紀錄保持人是張育成，他於2021年效力克里夫蘭守護者期間，單季獲得89場、共計251打席，貢獻9轟、39分打點，2項傳統數據至今都是台灣野手紀錄，若李灝宇成為穩定先發，有望打破張育成紀錄，還將成為史上第一位在大聯盟打出雙位數全壘打的台灣野手。