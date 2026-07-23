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國台辦證實：深夜接獲台胞求助 已救助與慰問

陸委會說明：5台人受傷 送醫處理後繼續行程

陸委會回應國台辦：勿將事故「統戰化」操作

近日1台灣旅行團赴俄羅斯旅遊卻出車禍，觀光署證實，其中團員透過私人管道聯繫中國駐當地總領館，並獲中國方面救助和慰問。中國國台辦昨（22）日對此表示，「為包括台灣同胞在內的中國公民提供境外領事保護與協助，是中國方面的職責」。針對國台辦發言，陸委會昨痛批，請國台辦勿將此事故統戰化操作，目前觀光署就本案相關情形已有所掌握協助。據《ETtoday》報導，該台灣旅行團赴蒙古、俄羅斯旅遊13天，7月20日前往貝加爾湖途中，在俄羅斯伊爾庫茨克州（Irkutsk）發生車禍。台灣團員僅受輕傷，但當地司機傳出重傷身亡。由於我駐莫斯科代表處距離事發地逾4千公里，傷者家屬因無法久候，先向距離較近的中國駐伊爾庫茨克總領事館求助。中國國台辦發言人張晗22日證實，中國駐伊爾庫茨克總領館深夜接獲求助後，協調當地醫院派出救護車救援，並探望慰問傷勢較重的台灣旅客，目前傷者情況穩定。她並宣稱，「為包括台灣同胞在內的中國公民提供境外領事保護與協助，是中國方面的職責」。陸委會表示，據了解，我方百合旅行社辦理之蒙古國貝加爾湖慢旅13日（旅遊期間為115年7月15日至27日），於115年7月20日晚間，該團遊覽車於行程中與逆向車輛發生擦撞。經確認車上共有5名我國旅客受傷，經送醫處理後，於次日凌晨返回飯店並繼續行程。陸委會強調，交通部觀光署就本案相關情形已有所掌握協助，「請國台辦勿將此事故統戰化操作」。陸委會最後指出，國人在國外參加團體旅行遇到急難事故，旅行社領隊或旅客可聯絡我國駐外館處或撥打外交部急難救助專線（外交部免付費緊急服務專線：0800-085-095）。另旅行社可向交通部觀光署通報啟動應變協助機制。