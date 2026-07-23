🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是7月24日至7月26日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是7月24日至7月28日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是7月22日至7月26日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart「週週超值選」是7月24日至7月26日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於7月23日上午9時開賣Simple Life冷凍熟水餃59元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於7月23日上午9時開賣杜老爺關廟鳳梨大脆冰棒4支入84元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時開跑，7月24日至7月26日連3天登場，多款人氣商品都是買1送1、買2送2。換算成單件平均特價來看，全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月24日至7月28日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是7月22日至7月26日，共8款商品半價以下，單件平均特價來看，OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月24日至7月26日限時3天，灣A冰工所×茶匠系列任選買1送1，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。