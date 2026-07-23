🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時開跑，7月24日至7月26日連3天登場，多款人氣商品都是買1送1、買2送2。
換算成單件平均特價來看， 舒味思萊姆氣泡水18元、百吉棒棒冰13元、辛拉麵泰式酸辣／香辣雞肉30元、味味A紅燒牛肉湯麵20元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月24日至7月28日，換算成單件特價， 可口可樂15元、義美紅豆粉粿牛奶冰棒15元、草莓芝芝優酪雪糕25元、貝納頌茶韻咖啡23元、竹炭水10元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是7月22日至7月26日，共8款商品半價以下，單件平均特價來看， 辛拉麵辣白醬風味33元、海鮮烏龍麵25元、樂天優格碳酸飲15元、舒潔濕式衛生紙30抽40元、可口可樂纖維+18元、保力達運動飲料15元、味味A爆香三杯炒泡麵20元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月24日至7月26日限時3天，灣A冰工所×茶匠系列任選買1送1，等於綠豆鑽包種茶冰棒、黑金奶凍仙草茶冰棒單支都只要20元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月23日上午9時開賣Simple Life冷凍熟水餃59元，每包850公克，口味有高麗菜、韭菜可任選；杜老爺關廟鳳梨大脆冰棒4支裝特價84元，平均每支21元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」限時開跑，7月24日至7月26日連3天登場，多款人氣商品都是買1送1、買2送2。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月24日至7月28日，換算成單件特價， 可口可樂15元、義美紅豆粉粿牛奶冰棒15元、草莓芝芝優酪雪糕25元、貝納頌茶韻咖啡23元、竹炭水10元。
門市「限時殺5日」是7月22日至7月26日，共8款商品半價以下，單件平均特價來看， 辛拉麵辣白醬風味33元、海鮮烏龍麵25元、樂天優格碳酸飲15元、舒潔濕式衛生紙30抽40元、可口可樂纖維+18元、保力達運動飲料15元、味味A爆香三杯炒泡麵20元。
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月24日至7月26日限時3天，灣A冰工所×茶匠系列任選買1送1，等於綠豆鑽包種茶冰棒、黑金奶凍仙草茶冰棒單支都只要20元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月23日上午9時開賣Simple Life冷凍熟水餃59元，每包850公克，口味有高麗菜、韭菜可任選；杜老爺關廟鳳梨大脆冰棒4支裝特價84元，平均每支21元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。