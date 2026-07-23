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2023年交易大限前，老虎將明星右投羅倫森（Michael Lorenzen）送往費城費城人隊，換回台灣內野新星李灝宇。當時被視為補強即戰力的交易，如今隨著李灝宇逐漸在大聯盟站穩腳步、今天還敲出本季第5轟，加上羅倫森近年表現下滑，本季防禦率甚至破6，讓這筆交易的後續發展引發外界熱烈討論。回顧這筆交易，時間點落在2023年8月交易截止日前。當時老虎隊陣中羅倫森正處於生涯高峰，不僅繳出穩定投球內容，更首次入選明星賽，季中累積5勝7敗、防禦率3.58的成績，成為市場上備受關注的投手之一。費城人為了提升季後賽先發戰力，看中羅倫森的經驗與多功能性，決定送出農場內評價不俗的台灣二壘手李灝宇，完成這筆單換交易。加盟費城後，羅倫森一度展現價值，甚至在生涯披上費城人戰袍後的首場主場先發就投出無安打比賽，成為當時話題焦點。不過，他在費城的時間並不長，球季結束後便離開球隊。李灝宇則在老虎體系持續成長。從小聯盟開始磨練，逐漸展現出強悍打擊能力與長打潛力，並在2026年迎來旅美生涯一大突破。在2026年4月升上大聯盟後，今日對戰芝加哥小熊時轟出本季第5支全壘打，連續7場比賽敲出安打，追平張育成創下的台灣野手大聯盟最長連續安打紀錄，持續提升在老虎陣中的存在感。截至目前，李灝宇本季打擊率提升至2成59，累積5發全壘打、20分打點，逐漸從潛力新秀轉變為球隊重要戰力。另一方面，羅倫森離開費城後，先後效力德州遊騎兵、堪薩斯市皇家等隊，2026年季前與科羅拉多落磯簽下一年800萬美元合約，希望重新找回身手。然而，本季羅倫森受到傷勢、投球狀態以及庫爾斯球場環境影響，表現並不理想。最近一次登板是面對華盛頓國民的比賽，他僅投3.2局便被敲出7支安打、失掉6分，防禦率也一路攀升突破6，陷入低潮。隨著李灝宇本季逐漸發光，今年才有網友在社群上討論費城人會不會後悔放掉李灝宇，不少人認為老虎如今收穫了一名具備發展潛力的年輕內野手，這筆交易成果相當亮眼。不過也許多資深球迷直言大聯盟球員來來去去實在太正常，「這要後悔的話每一隊都有一堆能後悔的事」、「新秀養成本來就沒有一定的啊」、「費城那時候沒有他的位置所以很正常」、「正常交易 沒有後悔藥能吃」。