今天是「大暑」，高溫讓人只想宅在家！專家建議，不必大裝修，掌握「自然材質、五感氛圍、遮光防噪」3招，運用1坪角落就能打造涼爽「城市避暑宅」。此外，房產專家也整理出盛夏看房 3 大重點，助你精準買好房不後悔。
🟡大暑自然降溫前兩招 五感療癒角落免裝修
降溫第一招為「自然材質與低飽和配色」，在採光柔和處擺放竹、藤或棉麻家具，搭配霧藍或植物綠能大幅降低視覺負擔。
第二招是「營造五感降溫」，夜間改用 3000K 的暖色局部照明取代全室大燈，搭配薄荷等清新香氛與流水輕音樂，從聽覺與嗅覺有效舒緩盛夏躁熱。
🟡第三招重遮光與防噪 陽台綠化留意防水層
第三招為「遮光防噪」，西向窗戶裝設遮光簾阻絕午後熱能；臨幹道住家則善用布簾減少噪音。若在陽台放植栽增添涼意，正值颱風季需特別注意排水與安全。建議選用有腳架的盆器避免積水，大型盆栽需妥善固定；若設大型植栽箱，務必確認陽台載重與防水層，避免漏水糾紛。
🟡盛夏看房三大重點曝 多時段造訪買不後悔
大暑更是檢視房屋體質的最佳時機。21世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒賞屋 3 大重點：重點一是「多時段觀察採光西曬」，午後需留意熱度與通風；重點二是「檢視夜間噪音」，分時段造訪掌握真實品質。重點三為「檢查排水防水」，確認豪雨時陽台與窗框排水順暢。掌握這三點，才能挑出因應季節變化的理想好宅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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降溫第一招為「自然材質與低飽和配色」，在採光柔和處擺放竹、藤或棉麻家具，搭配霧藍或植物綠能大幅降低視覺負擔。
第二招是「營造五感降溫」，夜間改用 3000K 的暖色局部照明取代全室大燈，搭配薄荷等清新香氛與流水輕音樂，從聽覺與嗅覺有效舒緩盛夏躁熱。
第三招為「遮光防噪」，西向窗戶裝設遮光簾阻絕午後熱能；臨幹道住家則善用布簾減少噪音。若在陽台放植栽增添涼意，正值颱風季需特別注意排水與安全。建議選用有腳架的盆器避免積水，大型盆栽需妥善固定；若設大型植栽箱，務必確認陽台載重與防水層，避免漏水糾紛。
大暑更是檢視房屋體質的最佳時機。21世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒賞屋 3 大重點：重點一是「多時段觀察採光西曬」，午後需留意熱度與通風；重點二是「檢視夜間噪音」，分時段造訪掌握真實品質。重點三為「檢查排水防水」，確認豪雨時陽台與窗框排水順暢。掌握這三點，才能挑出因應季節變化的理想好宅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。