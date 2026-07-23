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大暑自然降溫前兩招

五感療癒角落免裝修

▲運用柑橘、薄荷等清新氣味的室內香氛搭配綠色植栽，能從視覺與嗅覺著手減輕盛夏躁熱感。（圖／21世紀不動產提供）

第三招重遮光與防噪

陽台綠化留意防水層

▲陽台擺放植栽宜選用有腳架的盆器架高，避免阻礙排水孔引發積水與漏水問題。（圖／21世紀不動產提供）

盛夏看房三大重點曝 多時段造訪買不後悔

▲盛夏賞屋不宜只去一次，應多時段造訪觀察採光、西曬熱度與窗向，才能挑選出住得舒適的好宅。（圖／21世紀不動產提供）

今天是「大暑」，高溫讓人只想宅在家！專家建議，不必大裝修，掌握「」3招，運用1坪角落就能打造涼爽「城市避暑宅」。此外，房產專家也整理出，助你精準買好房不後悔。降溫第一招為「」，在採光柔和處擺放竹、藤或棉麻家具，搭配霧藍或植物綠能大幅降低視覺負擔。第二招是「」，夜間改用 3000K 的暖色局部照明取代全室大燈，搭配薄荷等清新香氛與流水輕音樂，從聽覺與嗅覺有效舒緩盛夏躁熱。第三招為「」，西向窗戶裝設遮光簾阻絕午後熱能；臨幹道住家則善用布簾減少噪音。若在陽台放植栽增添涼意，正值颱風季需特別注意排水與安全。，大型盆栽需妥善固定；若設大型植栽箱，務必確認陽台載重與防水層，避免漏水糾紛。大暑更是檢視房屋體質的最佳時機。21世紀不動產企劃研究室副理董家菱提醒賞屋 3 大重點：重點一是「」，午後需留意熱度與通風；重點二是「」，分時段造訪掌握真實品質。重點三為「」，確認豪雨時陽台與窗框排水順暢。掌握這三點，才能挑出因應季節變化的理想好宅。