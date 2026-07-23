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底特律老虎台灣內野手李灝宇（Hao-Yu Lee）轟出本季第5發全壘打，再次證明自己不只是短期填補傷兵空缺的新人。從3年前以短期合約投手羅倫岑（Michael Lorenzen）換來的農場新秀，到如今逐漸在大聯盟爭取穩定打席，美媒對李灝宇的評價也從「低調實用」升高至老虎未來的重要內野資產，這筆交易正變得愈來愈划算。《Baseball America》本季將李灝宇列為老虎農場第6號新秀，形容他已成長為能力全面、但不特別張揚的內野手。相較於依賴單一頂級能力的明星型新秀，李灝宇的價值來自打擊紀律、適度長打、跑壘能力，以及能夠守二壘、三壘等不同位置，預期長期主要定位仍以二壘為主。MLB Pipeline的球團新秀榜則曾將李灝宇排在老虎第5名，進入2026年時更把他列為全大聯盟第3名三壘新秀。雖然尚未正式進入百大新秀榜，但相關評價顯示，他的潛力已接近這個層級，也因此被部分美媒視為容易遭外界低估的球員。李灝宇身高並不突出，卻具備強壯體格與積極揮棒能力，面對速球時尤其具有攻擊性。他並非只能追求長打，也能透過選球與將球打向不同方向創造上壘機會；近期更開始在關鍵時刻展現膽識，包括對天使9局兩出局敲出逆轉2分二壘安打，幫助老虎以2：1完成逆轉。守備定位則是李灝宇能否成為固定先發的關鍵。他過去曾接受游擊、二壘與三壘訓練，但外界普遍認為二壘最符合長期發展。即使最後未能卡住單一位置，能在內野多處輪替並提供右打火力，仍讓他具備高於一般工具人的使用價值。