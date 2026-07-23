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洛杉磯道奇隊於美國時間22日（台灣時間23日）在客場以9：5擊敗費城人隊，收下二連勝。然而，擔任開路先發指定打擊的日籍球星大谷翔平此役4打數無安打，挑戰「稱霸大聯盟30座球場」的全壘打紀錄確定延宕至明年，其近期低迷的打擊狀態與揮棒機制的改變，更引發美國體育專家的擔憂，懷疑與他的左膝傷勢脫不了關係。大谷翔平本場比賽首打席便積極出棒，但擊出平飛球遭接殺；全場5次打擊機會中有3次鎖定第一球攻擊，最終僅在第5局獲得一次故意四壞保送，其餘4打數皆繳白卷。目前大谷在大聯盟生涯中，僅剩兩座現役球場尚未敲出全壘打，一座是費城人隊主場市民銀行球場（Citizens Bank Park），一座是紅人隊主場大美利堅棒球場（Great American Ball Park）。雖然道奇隊9月份仍將與紅人隊進行四連戰，但隨著本場比賽結束，道奇今年在費城的主場賽程已全數落幕。這意味著大谷翔平「制霸現役30座主場」的全壘打拼圖，最快也必須等到明年賽季才能徹底完成。除了紀錄延宕，大谷近期的打擊狀態也引起關注。美國體育網站《Heavy》引述了前大聯盟球員、現任球評里克·蒙代（Rick Monday）在轉播中的分析，點出大谷揮棒時的異常狀況。蒙代指出，大谷揮棒時「體重明顯留在腳跟側，且身體似乎出現了不必要的過度延伸。」大谷近期頻頻對大幅偏離好球帶的壞球揮棒。蒙代直言：「就算還不到完全陷入低潮的程度，但他的表現正在朝那個方向接近。」數據顯示，自明星賽後下半季開打以來的5場比賽中，大谷21個打數僅敲出4支安打，打擊率低至1成90，不僅全壘打掛零，更吞下6次三振，僅選到1次保送。雖然對手多為各隊頂尖強投，但對身為陣中全壘打王的大谷而言，成績的下滑與擊球平衡的破壞，依然比一般打者更為明顯。針對大谷的打擊異狀，《Heavy》網站提出了對其「左膝傷勢」的擔憂。道奇球團日前曾表示，大谷左膝的發炎狀況僅會影響他的投球復健，對打擊並無大礙。事實上，大谷在明星賽期間左膝接受了注射治療，且在本場比賽前也進牛棚投了31球，顯示投球復健仍在推進。不過，《Heavy》分析指出，即使大谷在揮棒時沒有感到明顯疼痛，身體仍極有可能為了保護患部，產生「無意識的代償作用」，進而影響了整體的揮棒機制。