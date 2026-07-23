特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）再度將矛頭指向導演諾蘭（Christopher Nolan）執導的電影《奧德賽》（The Odyssey）。他宣布，旗下人工智慧平台Grok Imagine將在今年底前推出一部「忠於荷馬原著、符合歷史考據」的《奧德賽》全片，並再次批評諾蘭版本的選角，引發影壇與網友熱議。
綜合外媒報導，馬斯克22日在社群平台X發文表示：「在今年結束前，Grok Imagine將製作一部完整的《奧德賽》電影，忠於歷史，也忠於荷馬的藝術。」他同時分享一段由Grok Imagine生成、約3分鐘長的影片，內容描繪奧德修斯（Odysseus）與海中女神卡呂普索（Calypso）相遇的場景，作為AI電影製作能力的展示。
不滿諾蘭選角 馬斯克再打「歷史準確性」牌
事實上，馬斯克近來持續批評諾蘭版《奧德賽》的選角安排。
由麥特戴蒙（Matt Damon）飾演主角奧德修斯、安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演潘妮洛普（Penelope）的《奧德賽》，本月上映後獲得影評與觀眾一致好評，首週末全球票房達2.64億美元，爛番茄（Rotten Tomatoes）觀眾評分高達97%。
不過，馬斯克在電影上映前曾轉發批評貼文，質疑諾蘭找來黑人女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）飾演海倫（Helen of Troy）與克呂泰涅斯特拉（Clytemnestra），以及跨性別演員艾略特佩吉（Elliot Page）飾演西農（Sinon），並指諾蘭是為了迎合獎項評審，「已經失去自己的原則」。
然而，相關批評並未影響電影表現。除了票房開紅盤外，觀眾口碑也相當亮眼。
曾回應「梅爾吉勃遜版」構想
除了宣布AI版《奧德賽》，馬斯克日前也曾對另一項構想表達支持。
有網友在社群平台X（舊稱推特）提議，由馬斯克出資1億美元，邀請導演梅爾吉勃遜（Mel Gibson）拍攝一部高度符合歷史考據的《奧德賽》，包括使用符合古希臘時代的船隻、盔甲、武器，甚至全片採用「荷馬希臘語」（Homeric Greek）演出。
對此，馬斯克僅以一句「I'm down（我贊成）」回應，立刻引發熱烈討論。
外界認為，梅爾吉勃遜過去執導《受難記》（The Passion of the Christ）時，全片使用阿拉姆語、拉丁語與希伯來語；《阿波卡獵逃》（Apocalypto）則採用猶加敦馬雅語，向來以重視歷史氛圍與語言真實性聞名，因此被部分網友視為拍攝「歷史版《奧德賽》」的人選。
諾蘭：AI無法取代人類創作
面對外界圍繞選角及AI的爭議，諾蘭日前受訪時表示，電影上映前的各種批評「每次都會發生」，但在觀眾真正看過作品前，相關討論其實沒有太大意義。
對於AI創作議題，諾蘭則態度鮮明。他認為，AI全面取代人類創意是「毫無道理的說法」，並指出，AI或許受到華爾街投資人及科技公司的追捧，但一般大眾對此接受度遠沒有想像中高。
《奧德賽》改編自古希臘詩人荷馬約西元前8世紀創作的史詩，描述特洛伊戰爭結束後，伊薩卡國王奧德修斯歷經10年冒險返鄉的故事，與《伊里亞德》（Iliad）並列為西方文學最具代表性的經典作品。
目前馬斯克尚未公布AI版《奧德賽》的具體製作方式，也未說明是否將完整使用AI生成影像、配音及演員演出。不過，若計畫如期於今年底推出，勢必將再次掀起AI創作與真人電影之間的討論。
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事實上，馬斯克近來持續批評諾蘭版《奧德賽》的選角安排。
由麥特戴蒙（Matt Damon）飾演主角奧德修斯、安海瑟薇（Anne Hathaway）飾演潘妮洛普（Penelope）的《奧德賽》，本月上映後獲得影評與觀眾一致好評，首週末全球票房達2.64億美元，爛番茄（Rotten Tomatoes）觀眾評分高達97%。
不過，馬斯克在電影上映前曾轉發批評貼文，質疑諾蘭找來黑人女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）飾演海倫（Helen of Troy）與克呂泰涅斯特拉（Clytemnestra），以及跨性別演員艾略特佩吉（Elliot Page）飾演西農（Sinon），並指諾蘭是為了迎合獎項評審，「已經失去自己的原則」。
然而，相關批評並未影響電影表現。除了票房開紅盤外，觀眾口碑也相當亮眼。
曾回應「梅爾吉勃遜版」構想
除了宣布AI版《奧德賽》，馬斯克日前也曾對另一項構想表達支持。
有網友在社群平台X（舊稱推特）提議，由馬斯克出資1億美元，邀請導演梅爾吉勃遜（Mel Gibson）拍攝一部高度符合歷史考據的《奧德賽》，包括使用符合古希臘時代的船隻、盔甲、武器，甚至全片採用「荷馬希臘語」（Homeric Greek）演出。
對此，馬斯克僅以一句「I'm down（我贊成）」回應，立刻引發熱烈討論。
外界認為，梅爾吉勃遜過去執導《受難記》（The Passion of the Christ）時，全片使用阿拉姆語、拉丁語與希伯來語；《阿波卡獵逃》（Apocalypto）則採用猶加敦馬雅語，向來以重視歷史氛圍與語言真實性聞名，因此被部分網友視為拍攝「歷史版《奧德賽》」的人選。
諾蘭：AI無法取代人類創作
面對外界圍繞選角及AI的爭議，諾蘭日前受訪時表示，電影上映前的各種批評「每次都會發生」，但在觀眾真正看過作品前，相關討論其實沒有太大意義。
對於AI創作議題，諾蘭則態度鮮明。他認為，AI全面取代人類創意是「毫無道理的說法」，並指出，AI或許受到華爾街投資人及科技公司的追捧，但一般大眾對此接受度遠沒有想像中高。
《奧德賽》改編自古希臘詩人荷馬約西元前8世紀創作的史詩，描述特洛伊戰爭結束後，伊薩卡國王奧德修斯歷經10年冒險返鄉的故事，與《伊里亞德》（Iliad）並列為西方文學最具代表性的經典作品。
目前馬斯克尚未公布AI版《奧德賽》的具體製作方式，也未說明是否將完整使用AI生成影像、配音及演員演出。不過，若計畫如期於今年底推出，勢必將再次掀起AI創作與真人電影之間的討論。