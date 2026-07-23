因應台北「2026大稻埕夏日節」將於7月25日登場，台北晶華酒店宣布，人氣buffet「栢麗廳」再度推出過往廣受好評的「夏祭屋台」活動，即日起至8月底午、晚餐時段，集結多款屋台美食包含炭烤大魷魚、鹽烤香魚、日式唐揚雞、大阪燒、酥炸章魚足、甜蝦鮭魚親子丼、奶油螃蟹燒、醬油糰子等，搭配無限暢飲的生啤。此活動期間下載「晶華會」APP成為會員，另可領取平日午晚餐折價券，結帳時出示即享兩人現折500元、四人最高折抵1000元的專屬優惠。
所謂「屋台」一詞來自日本，意指我們所熟知的小吃攤，是日本餐飲及祭典文化中不可或缺的存在。此次晶華酒店栢麗廳的「夏祭屋台」規劃出一系列兼具視覺張力的日本街邊小吃，首先推薦烤檯區上多樣美食，包含炭香四溢的醬烤大魷魚，還有鮮嫩多汁的照燒醬烤豬肋排、香甜可口的奶油烤玉米以及熱氣翻騰的大阪燒，週末更加碼推出整尾現烤的鹽烤香魚。
唐揚雞、和牛漢堡排、甜蝦鮭魚親子丼通通吃到飽
而熱食餐檯則有唐揚雞、酥炸手羽先與章魚足等外酥內嫩、鹹香涮嘴的日式炸物，更有北海道奶油螃蟹燒、胡麻牛肉壽喜燒、松茸野菇松露燉飯與和牛漢堡排、芝麻地瓜可樂餅等。
另外，祭典時常看到的屋台料理更有日式炒麵麵包、水羊羹、烤醬油糰子、蕨餅、利久饅頭、黑糖葛切、大福、日式刨冰等，最引人矚目的海鮮餐檯則不能錯過以現流魚獲為主角的甜蝦鮭魚親子丼，一次集結鮭魚、鮭魚卵與甜蝦等豐富海味，搭配台東池上米製成的壽司飯，堪稱必吃。
多款啤酒暢飲 下載APP成為會員可折500元
台北晶華酒店強調，餐廳還將準備「SUNTORY三得利啤酒」、「Asahi 朝日啤酒」、「KIRIN 麒麟啤酒」及「ORION奧利恩啤酒」等日本四大啤酒讓食客在享用美食之餘、盡興暢飲。現也推出加入「晶華會APP」會員，將享有平日優惠禮遇，結帳時出示即享兩人現折500元、四人最高折抵1000元的專屬優惠。
台北遠東「遠東Cafe自助餐廳」 推平日4位成人同行
台北遠東香格里拉飯店表示，飯店內的人氣Buffet「遠東Cafe自助餐廳」此時祭出超殺優惠，活動自即日起至8月27日，週一至週四午餐及晚餐時段，4位成人同行，即享1人免費（免費者需收原餐價的一成服務費），牛排、蝦蟹、生魚片、握壽司、印度美食通通都可吃到飽，最高可現省1780元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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而熱食餐檯則有唐揚雞、酥炸手羽先與章魚足等外酥內嫩、鹹香涮嘴的日式炸物，更有北海道奶油螃蟹燒、胡麻牛肉壽喜燒、松茸野菇松露燉飯與和牛漢堡排、芝麻地瓜可樂餅等。
另外，祭典時常看到的屋台料理更有日式炒麵麵包、水羊羹、烤醬油糰子、蕨餅、利久饅頭、黑糖葛切、大福、日式刨冰等，最引人矚目的海鮮餐檯則不能錯過以現流魚獲為主角的甜蝦鮭魚親子丼，一次集結鮭魚、鮭魚卵與甜蝦等豐富海味，搭配台東池上米製成的壽司飯，堪稱必吃。
多款啤酒暢飲 下載APP成為會員可折500元
台北晶華酒店強調，餐廳還將準備「SUNTORY三得利啤酒」、「Asahi 朝日啤酒」、「KIRIN 麒麟啤酒」及「ORION奧利恩啤酒」等日本四大啤酒讓食客在享用美食之餘、盡興暢飲。現也推出加入「晶華會APP」會員，將享有平日優惠禮遇，結帳時出示即享兩人現折500元、四人最高折抵1000元的專屬優惠。
台北遠東香格里拉飯店表示，飯店內的人氣Buffet「遠東Cafe自助餐廳」此時祭出超殺優惠，活動自即日起至8月27日，週一至週四午餐及晚餐時段，4位成人同行，即享1人免費（免費者需收原餐價的一成服務費），牛排、蝦蟹、生魚片、握壽司、印度美食通通都可吃到飽，最高可現省1780元。
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