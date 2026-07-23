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▲8月19日晚上8點（台灣時間7點）Coupang Play攜手BIGBANG在汝矣島漢江公園舉辦紀念活動。（圖／X@쿠팡플레이 Coupang Play）

注意事項：本活動BIGBANG成員不會出現表演

韓流天團BIGBANG成員太陽、G-DRAGON（GD）、大聲今年迎來出道20週年，除了將展開世界巡迴演唱會，也宣布在出道紀念日8月19日當天，攜手Coupang Play舉辦大型漢江紀念活動，將於首爾汝矣島漢江公園登場，全場門票免費，不過採先搶先贏預約制，7月28日晚間7點（台灣時間6點）正式開放索票，由於高陽演唱會開賣時曾吸引21萬人同時搶票，這次活動預計將掀起一波搶票熱潮。這次活動《BIGBANG 20週年 × 漢江合作企劃：BIGBANG UNIVERSE》將於出道20週年紀念日8月19日（星期三）晚間8點（台灣時間7點），在首爾汝矣島漢江公園水光舞台一帶舉行，現場會透過DJ演繹BIGBANG歷年經典歌曲，搭配20年活動歷程回顧影片、媒體藝術、交響樂演出、大型無人機燈光秀以及煙火秀，打造一場屬於BIGBANG與粉絲的生日派對。不過官方也特別提醒，本活動BIGBANG不會現身演出。不少粉絲關心如何索票，Coupang Play表示，本次活動全程免費，但僅限Coupang WOW會員預約，門票將於7月28日晚間7點起（台灣時間6點），透過Coupang Play手機App採先搶先贏方式開放搶票，額滿即截止。雖然門票免費，但預約仍須自行支付預約手續費。官方也祭出防黃牛措施，每個WOW會員帳號僅能登入一台裝置預約，活動當天也必須出示有效身分證件才能入場，避免門票遭轉售或冒名使用。相關活動資訊後續也將持續更新於Coupang Play官方網站及App。這場紀念活動也是BIGBANG世界巡演的暖身賽，他們將於8月21日至23日，一連三天在高陽舉辦《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR《XX : COSMOS》IN GOYANG》演唱會，首波與加場門票早已全數完售，第一波一般售票更創下超過21萬人同時在線搶票的驚人紀錄，所以粉絲都在擔心搶不到免費的漢江活動。活動日期：2026年8月19日（星期三）晚間8點（台灣時間7點）活動地點：首爾汝矣島漢江公園水光舞台一帶活動票價：免費（須支付預約手續費）預約資格：Coupang WOW會員搶票時間：7月28日（星期二）晚間7點（台灣時間6點）搶票方式：Coupang Play手機App先搶先贏，額滿截止入場規定：活動當天須出示有效身分證件