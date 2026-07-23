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亞洲股市今（23）日早盤普遍走揚，日經225指數盤中大漲快900點，一度站回67000點整數關卡。法人指出，外資持續流入日股，今（2026）年以來日股延續歷史高點漲勢，整體表現優於多數成熟市場。展望2026年下半年，日本經濟可望在薪資成長、消費回溫及內需復甦的帶動下持續改善，市場投資焦點也將逐步由投資主題轉向企業基本面與長期成長潛力。景順日本股票團隊分析，在日本政府推動寬鬆的財政與貨幣政策支持下，加上春鬥薪資談判已連續3年帶動薪資成長，並受惠於米價下滑和政府能源補貼逐步發揮效果，日本通膨壓力逐步緩解，實質薪資成長也重新轉正。自2025年至2026年第一季，日本家庭消費持續呈現溫和且穩定的成長趨勢，顯示薪資成長正逐步轉化為消費動能。薪資與物價形成良性循環，可望進一步帶動內需復甦，並支撐股市表現。在投資布局方面，景順日本股票團隊指出，AI及半導體仍是市場重要主軸，但日本股市的領漲動能正逐步由少數產業與權值股，擴散至更多遭市場低估但基本面穩健，或具長期成長潛力的個股，例如能源安全、航太與國防等領域。此外，東京證券交易所近年持續推動市場改革，以提升企業資本效率與股價表現，帶動企業更積極推動管理層收購（MBO）、子公司私有化等企業重組。與此同時，東京證券交易所也強化相關交易的透明度與問責要求，以強化少數股東權益保障，使部分長期遭市場低估的個股獲得重新評價。整體而言，景順日本股票團隊認為，市場領漲族群將持續擴大，投資人關注焦點將逐步由投資主題轉向企業基本面及成長前景，因此由下而上的選股策略，可望優於單純依賴投資主題或總體趨勢的投資方式。不過，中東地緣政治局勢仍是日本股市面臨的主要風險。若衝突持續、能源價格維持高檔，由於日本高度仰賴中東能源進口，就長期而言，持續提供能源補貼將增加政府財政負擔，也可能加深市場對財政狀況的疑慮，進一步對日圓及日本公債帶來壓力，並拖累民間消費及企業獲利，進而影響股市表現。