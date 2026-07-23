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9月25日至9月28日有中秋及教師節4天連假，加上前後一天，24日至29日為航空疏運期，民航局在疏運期間，針對澎湖、金門、馬祖3個管制航線共提供1,340架次，計11萬1432個座位數，並自7月27日（一）上午9時起開放訂位。各航線運能分別為澎湖658架次、5萬788個座位；金門522架次、4萬9804個座位；馬祖160架次、1萬840個座位。民航局指出，中秋及教師節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班，並要求航空公司注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。此次連假尖峰時段為9月24日至9月26日臺灣出發往離島方向，以及9月27日至9月29日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。旅客購買上述加註使用限制之機票，航空公司將依航班起飛日分為前七日以上、前一日至六日及當日航班起飛前等三階段，分別收取最高票面價10%、20%、30%的退票手續費，使有限空運資源獲得更有效利用。此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。