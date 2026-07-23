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▲《看看你有多愛我》楊謹華飾演網紅媽媽，但她自認現實中無法像網紅一樣對著鏡頭滔滔不絕說話。（圖片提供：Hami Video）

網紅蔡阿嘎與二伯近日因自創品牌HAHABABY捲入抄襲風波，夫妻倆至今仍未公開回應，相關話題持續延燒。沒想到近日又有網友將台劇《看看你有多愛我》劇情與蔡阿嘎一家做對比，認為劇中描述的「網紅家庭」與現實情況有不少巧合，引發熱烈討論，也掀起外界對「兒童網紅」與親子曝光的反思。《看看你有多愛我》由金鐘視后楊謹華領銜主演，攜手新生代演員林思廷與詹子萱一同演出，將故事背景放在高度曝光的網紅家庭，劇中大女兒從小就在母親安排下暴露於大眾目光，直到升上高中、逐漸有自主意識後，才發現自己其實並不喜歡身處網紅家庭，但母親始終以「愛」的名義，希望她繼續配合拍攝。該網友認為，這段劇情讓人不禁聯想到蔡阿嘎、二伯一家，以及從小就在鏡頭前長大的蔡桃貴、蔡波能，直言兩者有不少相似之處。蔡阿嘎雖然擁有大批粉絲支持，但也有部分觀眾很愛批評他曬小孩，蔡阿嘎還曾在走鐘獎上，將孩子作為給YouTuber DODOMAN的建議內容，後來他得到「運動健身獎」，在台上高舉獎盃，「所以那些在說我曬小孩的，Fu*k You！」引來台下一片驚呼。