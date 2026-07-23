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底特律老虎台灣內野手李灝宇（Hao-Yu Lee）本季靠長打與關鍵安打站穩大聯盟，如今也正式完成菜鳥必經的「震撼教育」。老虎作客芝加哥小熊期間，安排陣中新秀穿著完整比賽球衣走上街頭，到瑞格利球場附近的星巴克替全隊購買咖啡。李灝宇與隊友一次扛下34杯訂單，過程吸引大批球迷圍觀，意外變成小型粉絲見面會。老虎自當地時間7月20日起作客瑞格利球場，與小熊進行3連戰。球隊趁著難得造訪芝加哥，延續客隊新秀到附近咖啡店跑腿的傳統；這項活動已在瑞格利球場流傳超過10年，不同球隊的菜鳥都曾穿著制服走進街區替老將服務。這次由麥戈尼格（Kevin McGonigle）帶隊，李灝宇與梅爾頓（Troy Melton）、索默斯（Drew Sommers）、馬爾格里（Ben Malgeri）、梅登（Ty Madden）及安德森（Drew Anderson）一同出發，總計替球員與工作人員購買34杯咖啡。一群大聯盟球員穿著完整老虎球衣走進星巴克，立刻成為街頭焦點。現場球迷紛紛上前要求簽名、合照，新秀們除了確認複雜訂單，還得兼顧臨時出現的粉絲，原本的跑腿任務也變成難得的近距離互動活動。老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）相當支持這項傳統。他表示，新秀穿著球衣走在芝加哥街頭、到星巴克替球隊買咖啡，是棒球界最有趣的儀式之一；由於老虎並非每年都會造訪瑞格利球場，因此只要賽程允許，球隊便會特別安排。不過辛奇顯然沒有打算讓新秀輕鬆過關。他透露，自己刻意思考各種能夠分開調整的配料，試圖點出一杯最難處理的咖啡，「我怎麼點，他們就得怎麼做。」得知主要由麥戈尼格負責下單後，他還開玩笑表示，這名新秀應該請整間店的人喝咖啡。