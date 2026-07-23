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▲沈月（如圖）曬出多張邱淑貞拍下的媽媽視角美照。（圖／翻攝自沈月IG@yuetyuetxx）

香港女星邱淑貞有「性感女神」之稱，而近日她的愛女沈月曬出與媽媽一起到海南三亞度假的美照，並公開媽媽視角拍下的照片，只見被封為「最美星二代」的她，穿著一身白色低胸洋裝，大露超狂事業線，性感美照直接辣翻大批粉絲。沈月近日在IG分享了於海南三亞度假的美照，寫下：「夏天在三亞（媽媽拍的照片）。」曝光了邱淑貞的媽媽視角。只見照片中，沈月披著一頭招牌黑長直髮，頭上戴著墨鏡，穿著一件白色細肩帶低胸洋裝，不僅露出她的纖細手臂與大長腿，還大方秀出深邃事業線。沈月的多張性感辣照，火速吸引大批粉絲朝聖，「媽媽好會拍，把女兒的美全拍進去了」、「根本是時尚大片吧」、「不愧是最美星二代，怎麼拍都超美」、「完美遺傳了媽媽的超強基因。」邱淑貞在1999年與香港著名時裝集團I.T創辦人沈嘉偉在日本結婚，婚後邱淑貞全面息影，並陸續生下沈月、沈日、沈晨，3名女兒也都繼承媽媽美貌，尤其是大女兒沈月更是外型非常亮眼，一舉一動都備受關注。