我是廣告 請繼續往下閱讀

林沛祥批民進黨與人民脫節 健康、國家尊嚴都成上街理由

致癌油風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召725上凱道，立法院長韓國瑜也表態將上街；不過，遭行政院長卓榮泰酸，「預算審完了沒有？」對此，國民黨團書記長林沛祥表示，其實更應該邀請卓榮泰，讓他看看人民怒火在哪。蔣萬安22日在臉書發文表示，他拜會韓國瑜後獲得韓國瑜允諾，韓將會在725當天將前往凱道參加活動。不過，卓榮泰出席財團法人觀光研訓院掛牌典禮時，被記者問到，如何看長韓國瑜決定將在725出席在野黨在凱道舉辦的「反毒油」集會，卓榮泰反問，「總預算審完了沒有？」對於卓榮泰的言論，有網友質疑，卓榮泰是不是認為，錢快給政院，但毒油人民吃？林沛祥指出，他認為網友智慧值得大家認同，但其實更應該邀請卓榮泰，讓他看看人民怒火在哪。林沛祥說，立法院長代表全國最高民意呼應民意，要給卓榮泰跟賴清德看，不知道民進黨政府是不是跟人民脫節很久，連健康都要被犧牲，以及國家尊嚴，剛提到經濟海域問題，這兩個理由很足夠上街頭。