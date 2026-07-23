天天外食、雞排奶茶不離手，小心腎功能悄悄暴跌！腎臟科醫師洪永祥今（23）在臉書分享，一名 30 多歲女性上班族因三餐外食少喝水、吸入 PM2.5，體檢發現腎功能指標從 120 分重挫至 80 分。後續在醫師建議下改善習慣並多吃高麗菜、花椰菜與藍莓等「5 大護腎減毒食物」，幾個月後指標順利回穩。

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🟡30歲女天天外食雞排　腎功能指標降至80
腎臟科醫師洪永祥分享案例，一名 30 多歲的小禎（化名）三餐外食、雞排奶茶不離手，平時騎車吸入 PM2.5 又少喝水，體檢驚見腎功能指標從 120 分暴跌至 80 分。後求助門診，戒除壞習慣並補充護腎食物，指標才順利回穩

▲許多人習慣每天一杯珍珠奶茶，但手搖飲的高糖分與添加物容易引發體內發炎，對腎功能造成沉重負擔。（示意圖／取自photoAC）
▲許多人習慣每天一杯珍珠奶茶，但手搖飲的高糖分與添加物容易引發體內發炎，對腎功能造成沉重負擔。（示意圖／取自photoAC）
🟡十字花科香菜莓果活化肝腎、排重金屬毒素
洪永祥醫師解釋，廣義排毒食物能延緩毒素吸收並促進代謝。他推薦三大食材：高麗菜與花椰菜等「十字花科蔬菜」富含蘿蔔硫素能打包重金屬；「香菜與芹菜」具天然螯合作用能結合鉛汞；「深色莓果」則含超強花青素，可對抗劣質油帶來的發炎反應。

▲藍莓等深色莓果富含超強抗氧化成分「花青素」，能有效清除劣質油產生的自由基，減輕腎臟發炎與代謝負擔。（圖／路透社／達志影像）
▲藍莓等深色莓果富含超強抗氧化成分「花青素」，能有效清除劣質油產生的自由基，減輕腎臟發炎與代謝負擔。（圖／路透社／達志影像）
🟡大蒜洋蔥燕麥黑木耳減輕空污傷害、排腸毒

面對空污與腸道毒素，「大蒜與洋蔥」的大蒜素能降低 PM2.5 引發的發炎反應；「燕麥與黑木耳」的水溶性膳食纖維則可包覆劣質油脂與毒素隨糞便排出，減少腎臟負擔。洪醫師提醒，除了補充這 5 大食物，主動避毒才是護腎根本。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...