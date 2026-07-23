天天外食、雞排奶茶不離手，小心腎功能悄悄暴跌！腎臟科醫師洪永祥今（23）在臉書分享，一名 30 多歲女性上班族因三餐外食少喝水、吸入 PM2.5，體檢發現腎功能指標從 120 分重挫至 80 分。後續在醫師建議下改善習慣並多吃高麗菜、花椰菜與藍莓等「5 大護腎減毒食物」，幾個月後指標順利回穩。
🟡30歲女天天外食雞排 腎功能指標降至80
腎臟科醫師洪永祥分享案例，一名 30 多歲的小禎（化名）三餐外食、雞排奶茶不離手，平時騎車吸入 PM2.5 又少喝水，體檢驚見腎功能指標從 120 分暴跌至 80 分。後求助門診，戒除壞習慣並補充護腎食物，指標才順利回穩。
🟡十字花科香菜莓果活化肝腎、排重金屬毒素
洪永祥醫師解釋，廣義排毒食物能延緩毒素吸收並促進代謝。他推薦三大食材：高麗菜與花椰菜等「十字花科蔬菜」富含蘿蔔硫素能打包重金屬；「香菜與芹菜」具天然螯合作用能結合鉛汞；「深色莓果」則含超強花青素，可對抗劣質油帶來的發炎反應。
🟡大蒜洋蔥燕麥黑木耳減輕空污傷害、排腸毒
面對空污與腸道毒素，「大蒜與洋蔥」的大蒜素能降低 PM2.5 引發的發炎反應；「燕麥與黑木耳」的水溶性膳食纖維則可包覆劣質油脂與毒素隨糞便排出，減少腎臟負擔。洪醫師提醒，除了補充這 5 大食物，主動避毒才是護腎根本。
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腎臟科醫師洪永祥分享案例，一名 30 多歲的小禎（化名）三餐外食、雞排奶茶不離手，平時騎車吸入 PM2.5 又少喝水，體檢驚見腎功能指標從 120 分暴跌至 80 分。後求助門診，戒除壞習慣並補充護腎食物，指標才順利回穩。
洪永祥醫師解釋，廣義排毒食物能延緩毒素吸收並促進代謝。他推薦三大食材：高麗菜與花椰菜等「十字花科蔬菜」富含蘿蔔硫素能打包重金屬；「香菜與芹菜」具天然螯合作用能結合鉛汞；「深色莓果」則含超強花青素，可對抗劣質油帶來的發炎反應。
面對空污與腸道毒素，「大蒜與洋蔥」的大蒜素能降低 PM2.5 引發的發炎反應；「燕麥與黑木耳」的水溶性膳食纖維則可包覆劣質油脂與毒素隨糞便排出，減少腎臟負擔。洪醫師提醒，除了補充這 5 大食物，主動避毒才是護腎根本。