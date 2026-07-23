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洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）主戰捕手威爾·史密斯（Will Smith）因頸部不適進傷兵名單，25歲的強打捕手拉辛（Dalton Rushing）臨危受命接下先發重任。他在22日（台灣時間23日）對戰費城人的比賽中單場豪取3分打點，幫助道奇逆轉獲勝。拉辛的強悍風格與優異打擊，不僅讓道奇球迷大讚「請撐到史密斯回來」，更引來紐約洋基隨隊媒體《Yanks Go Yard》的熱烈關注，直言洋基應向道奇發動交易搶人。在對陣費城人的比賽中，道奇前2局陷入0：2落後。3局下2出局後，擔任第9棒捕手的拉辛面對費城人右投諾拉（Aaron Nola），鏖戰到第7球開轟，敲出本季第11號陽春砲追回1分；5局下1出局一、三壘有人時，拉辛再度擊出右外野方向的2分打點二壘安打，幫助道奇以3：2一舉逆轉比數。拉辛先前在7月陷入低潮，曾連續9場比賽沒有安打，但此役一人打下3分打點，徹底擺脫低迷。比賽期間，巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）也在休息室前與他擊掌慶賀。由於前一天先發的菜鳥捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）才因怠慢跑壘遭到批評，拉辛這場英雄般的表現讓球迷紛紛在網路直呼：「真是太猛了！」、「在史密斯歸隊前就靠你了！」拉辛的大爆發也引發美媒《Yanks Go Yard》記者韋恩里布（Adam Weinrib）的注意，他撰文指出，洋基隊目前除了面臨捕手深度不足的問題外，更缺乏一種能帶來鬥志與威嚇感的核心人物。即使陣中有當家球星賈吉（Aaron Judge），目前的洋基打線仍缺乏能讓對手感到恐懼的強硬氣勢。韋恩里布分析，拉辛打球風格火爆且充滿激情，甚至敢於對大谷翔平展現情緒，這種好勝心正是洋基目前最缺乏的要素。此外拉辛是一名左打者，其拉打能力若到了右外野距離較短的洋基球場，將會是極具威力的武器。而道奇已與主戰捕手威爾·史密斯簽下長期合約，一旦史密斯傷癒歸隊，拉辛長期來看在道奇的出場時間將受到限制。韋恩里布表示：「洋基與道奇兩隊管理層關係良好，道奇也有很多理由感謝洋基現有體制。既然這筆交易對雙方都有利，為什麼不嘗試去做呢？」