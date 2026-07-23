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洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平今（23）日在客場對戰費城費城人，擔任先發第一棒指定打擊。不過大谷全場4個打席未能敲出安打，雖然前兩次擊球都擊出超過170公里的擊球初速，依舊遭到對手美技守備化解，最終吞下4支0的表現，下半季首轟還要再等等。日本轉播《NHK BS》球評岩村明憲指出，大谷左膝的不適，恐怕已經開始影響打擊節奏。大谷首局首打席面對費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），鎖定第一球高角度速球強勢出棒，擊出初速106.5英里（約171.4公里）的平飛球，可惜形成中外野方向平飛球被接殺。3局上第2打席，大谷再度採取積極策略，面對諾拉投出的第一球曲球，一棒敲出初速112.2英里（約180.6公里）的強勁滾地球，但費城人二壘手史托特（Bryson Stott）展現美技攔截，讓大谷形成二壘滾地出局。5局上道奇打線出現攻勢，1人出局二壘有人之際大谷再度站上打擊區。不過費城人選擇直接採取敬遠策略，避免讓大谷在關鍵時刻造成重傷害。7局上，大谷迎來本場比賽第4個打席，面對左投梅薩（José Maza），鎖定外角伸卡球出棒，但擊成游擊方向滾地球，形成雙殺打，全場4支0結束比賽。日本《NHK BS》轉播賽事時，前旅美好手岩村明憲分析指出，大谷近期受到左膝傷勢困擾，雖然揮棒力量依舊驚人，但打擊時的節奏似乎受到影響。岩村表示，大谷在打擊時可能仍會下意識保護左膝，因此影響到擊球時機與重心轉移，「有可能因為顧慮左膝，導致原本打擊時的節奏產生變化。」岩村明憲也給出建議：「問題在於他站姿的細微變化。他擊球時需要稍作停頓，但我認為他可以再多停頓一些。一旦他適應了這一點，我相信他就能恢復到以前的擊球水準。」目前大谷本季已出賽97場，累積打擊率2成87、22支全壘打、60分打點，OPS維持0.925，仍是道奇打線最重要的攻擊核心。不過在左膝傷勢尚未完全恢復的情況下，他何時能敲出後半季首轟，也持續受到外界關注。