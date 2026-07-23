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名古屋、京都上看40度 部分地區恐刷新歷史紀錄

全國41都府縣發布中暑警戒 東京送醫人數創新高

今（23）日迎來二十四節氣中的「大暑」，也是一年之中最炎熱的時節。受到高壓籠罩影響，日本全國多地持續出現危險高溫，東海及西日本部分地區最高氣溫恐飆破40度，京都市與岐阜市更有機會寫下氣象觀測史上首次40度紀錄。日本氣象廳已對41個都府縣發布中暑警戒警報，呼籲民眾嚴防熱傷害。綜合日媒報導，日本22日已有三重縣桑名市測得40.6度，創下今年全國最高溫紀錄，靜岡縣及岐阜縣部分地區也突破40度。23日高溫範圍進一步擴大，從關東到九州都將持續籠罩在酷暑之中。據日本氣象廳預測，甲府市、名古屋市、岐阜市及京都市最高氣溫都將達40度，屬於「酷暑日」等級；熊谷市、濱松市、津市及岡山市預估39度，大阪市、前橋市、高松市、久留米市則上看38度，東京都心及橫濱市也將達37至38度。其中，若京都市及岐阜市氣溫突破40度，將是當地有氣象觀測紀錄以來首度出現40度高溫。高溫從清晨便開始發威，名古屋市上午6時30分氣溫已達30.2度，不少地區更在中午前便突破35度。東京市中心上午9時30分左右也已超過35度，連續第4天出現「猛暑日」。截至上午11時，神奈川縣海老名市已測得38.3度，靜岡縣濱松市天龍區則達38.2度，顯示極端高溫持續升溫。面對持續高溫，日本氣象廳與環境省已針對全國41個都府縣發布「中暑警戒警報」（熱中症警戒アラート），提醒民眾避免長時間外出、適時補充水分，並留意長者及幼童等高風險族群的健康狀況。除了白天高溫外，部分地區夜間氣溫仍將維持30度以上，形成「熱帶夜」，增加夜間中暑風險，官方呼籲民眾睡眠時也應適度使用冷氣，避免因高溫導致身體不適。東京消防廳統計顯示，22日東京都共有453人疑似因中暑送醫，較前一天的287人大幅增加，再度刷新單日最高紀錄，顯示高溫對民眾健康造成的衝擊持續擴大。氣象專家提醒，在極端高溫持續發威下，中暑風險已達危險等級，民眾除避免於中午時段長時間從事戶外活動，也應適時補充水分與電解質，降低熱傷害風險。