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今年1月6日空軍F-16型機（6700號機）於東部外海發生重大事故，飛行員辛柏毅上尉迄今仍未尋獲，監察院外交及國防委員會於今（23）日審議通過調查報告，指出空軍未就導航系統頻繁故障風險適當控管且存有修護作業違紀情形，核有重大違失應予糾正。監察委員葉宜津、賴鼎銘指出，由於飛行紀錄器（俗稱黑盒子）尚未完成解讀，事故原因尚未確定，但就目前紀錄顯示，6700號機在發生事故前一週內，導航相關系統有重複或間歇性故障傾向，空軍雖均有進行故障排除及檢試通過，惟未適當控管導航系統故障對夜航飛行之風險；此外調查也發現修護作業存有諸多違反規定問題，包括修護紀錄工單應填而未填，及未確實保存事故證據等情，品管作業失靈，實有嚴重違失，確有依監察法提起糾正之必要。監委表示，紀錄顯示辛員在發現導航系統故障後，即以目視編隊方式飛行，最後才因驟然進雲與長機失散而導致空間迷向並發生事故，空軍為強化飛行員處置應變能力，已就時差調適及模擬訓練等面向予以精進，包括增加雙座飛行批次等，調查委員予以肯定。監委指出，訓練固然重要，以2023年12月11日美國空軍駐群山基地F-16型機類似事故為例，該事故飛行員在儀器飛行狀態下發生導航系統故障，僅飛行約5分鐘就因產生錯覺而被迫跳傘；而美軍普遍有「Leave No One Behind」之文化，不僅派飛決策及修護作業應盡力控制風險以建立雙方信賴，在空中遭遇非預期之故障時，飛行員亦信賴同袍會盡全力搜救而適時跳傘逃生，避免固守「機在人在」之窠臼，爰空軍實應同步強化該等文化之建立，才能有效提升人機安全係數。監委最後補充，外界對本次事故迭有防寒衣及自動防撞地系統相關質疑。經查證，空軍新購千餘件防寒衣已於2026年第1季全數完成配撥，而當時辛員所屬部隊已有獲撥防寒衣，惟以當時海溫條件尚無需穿戴，且防寒衣生效須以跳傘成功為前提，爰難遽認空軍有所違失；至於自動防撞地系統部分，監委表示經查證與美方合作之構改作業相關紀錄，確有客觀之技術挑戰存在，且自動防撞地系統對該等導航系統故障樣態難有直接助益，惟基於整體F-16機隊之飛行安全，監委仍強調空軍務必督促美方加速完成構改，以有效降低事故風險。