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▲從對料理一竅不通，到採買、前置到烹煮，已成林佳慶四年來的日常。（圖／記者王郁勳攝）

▲從點菜到日常生活用品，甚至是特殊委託，獄友們都會寫信請林佳慶協助。（圖／記者王郁勳攝）

▲林佳慶會將受刑人出獄後丟棄的物品撿回來修整，以警惕自己別走回頭路。（圖／記者王郁勳攝）

更生人林佳慶，因販毒遭判9年4月入獄，雙親在服刑期間離世，他才浪子回頭，儘管工作被貼標籤，最終創業成為餐飲老闆，服務其他受刑人。他接受NOWNEWS專訪，道出如何用20年時光，從毒品深淵走出。清早位在嘉義市區的工作室內，林佳慶忙進忙出，從洗菜、切菜到料理都可見他的身影，每天代客送會客菜到監獄，成了他四年來如一日的日常。會客菜廚房草創初期，林佳慶常常騎著摩托車、揹一個外送平台的背包，裡面裝了兩、三包菜，騎平面道路到鹿草監獄寄菜，只是業績常常掛鴨蛋，口味更是被嫌到一無是處。「菜色重口味、辣一點比較好下飯。」林佳慶從失敗中學經驗，菜色的改良與變換，都是來自受刑人的意見回饋。監所規定會客菜每包限重2公斤，林佳慶得自己先秤過避免超重，裝袋完成後，他趕忙送到位在嘉義縣鹿草鄉的監獄，嘉義監獄大多都是外地移監來的受刑人，家屬無法常常來探望，林佳慶便接受委託。但法務部去（2025）年公告會客菜新規，只能「1對1」而不能「1對多」，也就是1人只能對1位受刑人寄送會客菜，光靠林佳慶1人根本不夠，於是號召朋友協助寄菜，1天1次、1人為限。「只要不違反監所規矩，能做的我就做，因為被關實在很痛苦。」林佳慶也曾是鹿草監獄的受刑人，因為販毒被判9年4個月，服刑7年10個月後，2021年初出獄，在服刑期間將毒癮戒了，決心不走回頭路。剛出獄時他去應徵水產行送貨員，老闆接納他，但過往的經歷，讓老闆免不了問他：「是否還有在吸毒？」，這讓林佳慶心裡很受傷，為了生計只能忍氣吞聲，一邊送貨、也一邊幫獄友跑跑腿。在牢裡的滋味，林佳慶也曾身歷其境，出獄後不僅接受獄友的「點菜」，幫忙帶速食餐點送到牢裡，讓他們解解饞，後來朋友建議他乾脆請師傅，自己做起會客菜生意。對料理一竅不通的他，幸好有朋友相助，從採買、接單到處理庶務，會客菜的生意就這樣慢慢形成規模。拿出整疊監所同學來信，林佳慶笑稱自己是「嘉慶君」，終於能理解以前皇帝日理萬機的辛苦，而且獄友的點菜「五花八門」，除了菜色口味、送達時間外，還希望能代購生活用品，如內衣、內褲之類，甚至還有特殊任務。「像有個同學的長輩過世了，他在牢裡不方便，所以我去代替他送長輩最後一程。」服刑期間林佳慶父母雙雙過世，他出獄後獨身一人，很能理解不能為父母送終的痛，所以有時候就會代替獄中同學，替他們送別長輩。回想起過去的種種，林佳慶感嘆，從小衣食無缺、不愁金錢，用欺騙名義向雙親要錢，如今改過向善，雙親卻已不在。他將這樣的遺憾轉為動力，將受刑人出獄後丟棄的風扇及掌上電視，撿回來修整，就是要警惕自己不要再犯，他的經歷也成為嘉義更生保護會成功戒毒的個案教材。嘉義地檢署主任檢察官江金星指出，如果戒毒者有正常的工作、有家庭的支持，社會看待他就是一般的正常人。這樣的情況在戒毒者復歸到社會之後，比較不會再接觸到毒品。「別吸了，走正途才對。」短短一句話，卻是林佳慶用20年時光才領悟出來。然而，現實中戒毒更生人想透過工作與社會重新連結，卻困難重重。除了面對自我的心魔外，也許戒毒者渴望的，是家人與社會的接納陪伴，讓他們不再回到毒品的懷抱。