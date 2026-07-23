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師徒一脈相承？游淑慧翻出徐佳青舊案

18位市議員連署提案！主張建立索資公開平台

民進黨台北市議員簡舒培近來捲入大量索資爭議，引發基層公務員嚴重反彈，如今國民黨台北市議員游淑慧再爆料，直指這種手法早有「前例」，更形容簡舒培與昔日前雇主、現任僑委會主委徐佳青可說是「師徒一脈相承」，舊案再度被搬上檯面，也讓索資爭議持續延燒。簡舒培日前自豪是「索資第一名」，隨即遭台北市長蔣萬安痛批是「索資佛地魔」；之後又有匿名公務員爆料，指她曾要求市府一天內處理20萬筆資料，換算紙本超過100萬張，引發熱議。近日更傳出，簡舒培再度要求北市府提供各機關近5年採購影印紙的完整資料，並限期3天內提供可編輯電子檔，引爆基層怒火。游淑慧22日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，自己從郝龍斌擔任台北市長時期一路觀察至今，認為民進黨部分議員慣用大量索資方式，並非簡舒培獨有，而是延續多年前的做法，直言可說是「師徒一脈相承」。游淑慧指出，現任僑委會主委徐佳青過去擔任台北市議員時，簡舒培曾在其辦公室擔任助理。她直言，當年徐佳青就是這樣大量調閱北市勞工局（現勞動局）資料，導致時任局長的蘇盈貴極度不滿，氣到稱乾脆開放公務員資料庫，讓徐佳青自行查詢，並在議會公開怒斥對方「面目可憎」。游淑慧認為，蘇盈貴當時之所以情緒激動，並非不能接受議員監督，而是不滿基層公務員全天候24小時忙於處理特定議員的無聊索資。她續指，簡舒培如今的做法，同樣不是正常監督市政，而是對行政體系的「擴權霸凌」。面對外界批評，簡舒培22日透過臉書回應表示，民進黨團18位市議員已共同連署提案，要求北市府建置「議員索資公開平台」，讓所有索資內容及市府回覆全面公開。簡舒培強調，目前議會相關作業早已電子化，絕大多數索資與回覆皆採電子檔方式處理，並非外界所形容的大量紙本作業。她認為，民主社會最怕的不是公開，而是片段公開；最怕的不是透明，而是選擇性透明。唯有完整公開，才能避免斷章取義、避免造謠，也才能真正落實開放政府。