我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阪神虎人氣吉祥物也將來開球。（圖／富邦悍將提供）

虎黨集結！富邦悍將再度與日職阪神虎聯手，「虎道同盟」主題日將於8/1(六)-8/2(日)熱血登場，阪神虎傳奇球星岩田稔和超人氣吉祥物To-Lucky、Ki-Ta以及阪神虎啦啦隊Tigers Girls將來到新莊城堡，同時場邊甲子園球場主題攤位也將展示悍將執行副領隊林威助的阪神虎實戰球衣。悍將們也將穿上全新的聯名主題球衣，並推出一系列的悍將、阪神聯名商品，邀請大家一起體驗充滿猛虎「熱覇」風格的野球魅力主題盛會。打造虎道同盟盛會，讓新莊球場充滿濃濃的東洋野球風，現場準備多項結合棒球樂趣、阪神虎文化與阪神甲子園特色的趣味挑戰，包括「大家來找虎」、「看我虎腳的厲害」、「阪神虎、甲子園知多少」、「神聖黑土一鏟入魂」，挑戰成功就有機會把體驗活動贈品帶回家，悍將家人們只要完成關卡，即可兌換體驗活動專屬贈品「虎道同盟 和風團扇」，帶走專屬的夏日涼風。此外，阪神甲子園球場主題攤位將展出富邦悍將執行副領隊林威助先生於阪神虎隊效力時期的球衣，並販售附贈阪神虎隊球衣的阪神甲子園歷史館入館券，以及推出社群追蹤贈禮活動。上述活動贈品數量有限，送完為止。阪神傳奇OB來相會，曾克服一型糖尿病病魔、並在日職賽場上拼戰16年、拿下60勝的傳奇左投岩田稔，將在8/2(日)踏上新莊棒球場的投手丘，展現不屈不撓的精神，為富邦悍將開出傳奇必勝的一球，同時也會和悍將家人近距離互動！另外來自阪神虎超人氣吉祥物To-Lucky、Ki-Ta也沒有缺席，繼去年來到新莊同樂之後，今年再次來到台灣和悍將家人相見歡，除了將在舞台活動和大家見面之外，也將在8/1(六)擔任開球嘉賓為比賽開球。本次主題日也特別打造限定進場贈品「虎道開運口金包」，融合日式傳統口金包的復古與時尚元素，並結合悍將×阪神虎聯名設計，象徵「招福、裝好運」，將滿滿的祝福與好運通通帶回家。此外，看球必備的美味零食也沒有少，進場還可獲得「大田海洋 鱈魚脆片」（海苔、杏仁口味），讓球迷在熱血應援之餘，也能享受鮮甜大海風味與酥脆口感，數量有限送完為止。